Названа вероятная причина пожара на курорте в Швейцарии

Огонь быстро охватил бар, где в момент празднования находились около 200 человек.

В СМИ назвали вероятную причину пожара в швейцарском баре на Новый год, унесшего десятки жизней.

Об этом написало издание The Telegraph.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за искр от пиротехники в бокале шампанского, которые подожгли деревянный потолок подвального помещения. Огонь быстро охватил бар, где в момент празднования находились около 200 человек, в основном молодежь в возрасте от 16 до 25 лет.

Свидетели рассказывают, что видели, как бармен нес на плечах барменшу, которая держала зажженный бенгальский огонь в бутылке у потолка и поджигала его.

По их словам, пламя распространилось за считанные секунды, и гости были вынуждены бежать по узким лестницам и через заблокированные выходы, что затруднило эвакуацию. Многие люди получили серьезные ожоги и травмы, более 115 пострадавших доставлены в местные больницы, где они проходят интенсивное лечение.

