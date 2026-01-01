Польша продлила упрощенную выдачу проездного документа для белорусов 1.01.2026, 21:30

Фото: charter97.org

До 30 июня 2026 года.

Польша вновь продлила действие упрощенного порядка выдачи польского проездного документа (polski dokument podróży dla cudzoziemca) для иностранца гражданам Беларуси – теперь до 30 июня 2026 года, сообщает «Белсат».

Соответствующее распоряжение вступило в силу с 1 января 2026 года и опубликовано в официальной правовой базе Польши. Документ подписан Министерством внутренних дел и администрации Польши и продлевает действие временных решений, введенных ранее для белорусов, находящихся на территории страны.

Граждане Беларуси освобождены от уплаты государственного сбора за выдачу польского проездного документа для иностранца. Это освобождение действует бессрочно – до момента отмены или изменения соответствующего распоряжения.

Подать заявление на получение проездного документа можно по упрощенной процедуре, предусмотренной польским Законом «Об иностранцах». Ключевое отличие от стандартного порядка заключается в том, что заявителю не нужно доказывать невозможность получения нового паспорта у белорусских властей.

Для оформления документа по преференциальным условиям заявитель должен одновременно соответствовать требованиям, указанным в законодательстве Польши.

Польский проездной документ для иностранца используется в качестве временного документа для выезда за границу и подтверждения личности. Упрощенный порядок для белорусов ввели с 1 июля 2023 года и уже не раз продлевали его. Проездной документ особенно актуален для граждан Беларуси, так как власти Беларуси в 2023 году отказались выдавать и менять паспорта своих граждан за рубежом.

