«Важный день»: Зеленский заинтриговал заявлением 1.01.2026, 21:37

Президент Украины определился с главой своего Офиса?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что 2 января станет важным днем для внутренней политики страны.

«Завтра будет важный день внутренней политики для Украины», — отметил глава государства, не уточнив подробности.

Напомним, 28 ноября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. Возможно, Зеленский определился с главой своего Офиса и представит его завтра.

