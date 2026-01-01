«Важный день»: Зеленский заинтриговал заявлением
Президент Украины определился с главой своего Офиса?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что 2 января станет важным днем для внутренней политики страны.
«Завтра будет важный день внутренней политики для Украины», — отметил глава государства, не уточнив подробности.
Напомним, 28 ноября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. Возможно, Зеленский определился с главой своего Офиса и представит его завтра.