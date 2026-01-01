Белорусов предупредили о новой схеме обмана 1 1.01.2026, 21:48

Она связана с праздничным досугом.

В Беларуси появилась новая схема мошенничества, сообщили в пресс-службе Министерства информации.

Злоумышленники продают фальшивые билеты на концерты, которых на самом деле не существует. Особенно активно это происходит в период зимних праздников.

Мошенники создают поддельные сайты и страницы, якобы принадлежащие билетным операторам или конкретным концертным площадкам, копируя дизайн реальных залов для убедительности.

Белорусов предупреждают: данные мероприятия не проводятся. Потенциальным покупателям предлагают выбрать дату, время и цену, часто указывают скидки или якобы ограниченное количество мест — все это уловки.

В результате доверчивые граждане оплачивают билеты, но вернуть деньги уже невозможно. Страница с предложением исчезает, как и праздничное настроение, а мошенники остаются с деньгами.

