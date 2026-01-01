ВСУ за сутки уничтожили четыре дорогостоящих ЗРК россиян 1.01.2026, 22:01

Видеофакт.

Силы беспилотных систем 31 декабря и 1 января обезвредили четыре дорогостоящих зенитно-ракетных комплекса россиян — два «Тора», «Бук» и РЛС «С-350 Витязь».

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Он рассказал, что бойцы из батальона Asgard 412 ОБр «Немезис» 1 января в Донецкой области уничтожили еще два дорогостоящих российских ЗРК:

тактический зенитный ракетный комплекс «Тор»;

РЛС 50Н6Е комплекса ЗРК «С-350 Витязь» — ключевой элемент зенитной ракетной системы средней дальности для уничтожения авиации и крылатых ракет.

«Мадяр» отметил, что последнее оружие россияне используют только с 2021 года. «С-350 Витязь» пришел на замену ЗРК «Бук». «Мадяр» говорит, что комплекс способен обнаруживать и вести до 40 целей одновременно. Зона поражения ракетных и баллистических целей составляет до 60 км.

