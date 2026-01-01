Иран охвачен масштабными протестами 1.01.2026, 22:24

1,050

Есть первые сообщения о погибших как среди демонстрантов, так и среди силовиков.

Иран столкнулся с самой масштабной волной уличных протестов за последние три года. Акции проходят как минимум в трех десятках городов и продолжают распространяться, сообщает агентство Reuters.

Причиной выхода людей на улицы стало резкое ослабление национальной валюты и стремительное подорожание товаров, что особенно ударило по владельцам магазинов и людям с низким доходом. К экономическим требованиям быстро добавились политические лозунги, к протестам присоединилась молодежь.

Есть первые сообщения о погибших как среди демонстрантов, так и среди силовиков. В Лордагане, по данным местных СМИ и правозащитников, несколько человек погибли и получили ранения в столкновениях с силовиками. Власти подтвердили гибель одного человека в Кухдаште на западе страны, а правозащитные источники сообщили о смерти участника протестов в провинции Исфахан. Масштабы насилия растут.

Протесты усилились после того, как демонстранты атаковали и подожгли базу «Басидж» в Ченаре. Это подразделение является частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и используется режимом для разгона демонстраций и давления на оппозицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com