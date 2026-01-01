Иран охвачен масштабными протестами
- 1.01.2026, 22:24
Иран столкнулся с самой масштабной волной уличных протестов за последние три года. Акции проходят как минимум в трех десятках городов и продолжают распространяться, сообщает агентство Reuters.
Причиной выхода людей на улицы стало резкое ослабление национальной валюты и стремительное подорожание товаров, что особенно ударило по владельцам магазинов и людям с низким доходом. К экономическим требованиям быстро добавились политические лозунги, к протестам присоединилась молодежь.
Есть первые сообщения о погибших как среди демонстрантов, так и среди силовиков. В Лордагане, по данным местных СМИ и правозащитников, несколько человек погибли и получили ранения в столкновениях с силовиками. Власти подтвердили гибель одного человека в Кухдаште на западе страны, а правозащитные источники сообщили о смерти участника протестов в провинции Исфахан. Масштабы насилия растут.
Протесты усилились после того, как демонстранты атаковали и подожгли базу «Басидж» в Ченаре. Это подразделение является частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и используется режимом для разгона демонстраций и давления на оппозицию.