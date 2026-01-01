Москву атакуют дроны
- 1.01.2026, 22:43
Аэропорты закрыты.
В России заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву, из-за чего нарушена работа аэропортов.
Об этом сообщают росСМИ и мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
Собянин в течение нескольких часов информировал о том, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает беспилотники, летящие на Москву. Он насчитал уже 21 «сбитый» дрон.
Мэр уточнил, что на «месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб.
При этом российские СМИ сообщают, что более 60 рейсов в аэропортах Москвы были задержаны. Также вводили режим «Ковер» над «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковским».
В сети появилось сообщение, что некоторые россияне уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта «Шереметьево».