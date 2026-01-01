«Ситуация должна измениться»
- 1.01.2026, 23:01
Эксперт объяснил, как Украина может остановить ВПК России.
В первой половине 2026 года Россия, вероятно, сохранит нынешний темп ведения войны, однако позже ситуация может измениться. Такое мнение в эфире «Киев24» высказал авиационный эксперт Константин Криволап.
По его словам, перелом возможен за счет системного уничтожения объектов военно-промышленного комплекса России с использованием дальнобойного оружия. Эксперт подчеркнул, что украинской разведке необходимо усилить аналитическую работу, что позволит наносить более точные и результативные удары по территории противника.
«Наша задача — создать системный кризис в российском оборонпроме. Для этого нужно “пробивать” коридоры для наших дронов, массово уничтожая вражескую ПВО в зоне 100–150 км от линии фронта», — отметил Криволап.
Он также указал, что Россия в настоящее время производит меньше средств ПВО малого радиуса действия, чем Украина способна уничтожать.
«Это означает, что рано или поздно накопленные еще с советских времен запасы вооружений — как старые, так и те, что сейчас изготавливаются россиянами, — будут исчерпаны. Мы сможем довести их до состояния, при котором достижение наших целей станет возможным без существенных препятствий», — подчеркнул эксперт.