1 января 2026, четверг, 23:52
«Ситуация должна измениться»

  • 1.01.2026, 23:01
  • 1,354
Эксперт объяснил, как Украина может остановить ВПК России.

В первой половине 2026 года Россия, вероятно, сохранит нынешний темп ведения войны, однако позже ситуация может измениться. Такое мнение в эфире «Киев24» высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, перелом возможен за счет системного уничтожения объектов военно-промышленного комплекса России с использованием дальнобойного оружия. Эксперт подчеркнул, что украинской разведке необходимо усилить аналитическую работу, что позволит наносить более точные и результативные удары по территории противника.

«Наша задача — создать системный кризис в российском оборонпроме. Для этого нужно “пробивать” коридоры для наших дронов, массово уничтожая вражескую ПВО в зоне 100–150 км от линии фронта», — отметил Криволап.

Он также указал, что Россия в настоящее время производит меньше средств ПВО малого радиуса действия, чем Украина способна уничтожать.

«Это означает, что рано или поздно накопленные еще с советских времен запасы вооружений — как старые, так и те, что сейчас изготавливаются россиянами, — будут исчерпаны. Мы сможем довести их до состояния, при котором достижение наших целей станет возможным без существенных препятствий», — подчеркнул эксперт.

