Год третьего дыхания Валерий Пекар

1.01.2026, 23:15

1,420

Развал империи должен стать настоящей целью.

2025-й войдет в историю как год, когда окончательно был сломан мировой порядок, сложившийся после Второй мировой. Тренды нарастали постепенно, в течение двух десятков лет, но проявились в 2025-м во всей красе.

Для Украины 2025-й войдет в историю как год напрасных ожиданий. Не распознав в начале года сигналы об изломе мирового порядка, значительная часть украинцев весь год оставалась на изнурительных эмоциональных качелях, а некоторые не могут поверить и сидят на них до сих пор. Спускайтесь уже на твердую землю.

Теперь о 2026-м.

2026-й должен стать годом третьего дыхания. Это война на истощение, и в ней нужно не упасть первым. Причин упасть первыми у нас немало, прежде всего, меньший размер. Но и сил выстоять у нас тоже достаточно. С большой вероятностью этот год станет первым, когда противостояние будет идти почти на равных, потому что ресурсы врага сокращаются, а наша способность растет. Но это еще далеко не конец.

2026-й должен стать годом давно назревших и перезревших управленческих реформ, которые не проводились в ожидании скорых выборов и скорого завершения войны (не будет ни того, ни другого). Победит тот, кто будет эффективнее управлять имеющимися ресурсами. Промедление может привести к катастрофе.

2026-й должен стать годом масштабирования инноваций. Мы как горизонтальное сетевое общество долго демонстрировали более высокий темп инноваций, но Россия как вертикальная иерархическая система преобладала в возможности масштабироваться. 2025-й показал, как масштабирование способно переломить преимущество врага. Дальнейшее развитие способности позволит нам еще глубже воплотить концепцию асимметричной войны («Давид не победит Голиафа в открытом поединке по правилам») и значительно продвинуться в реализации концепции стратегической нейтрализации (объяснения во втором комментарии), являющейся одной из составляющих победы.

2026-й должен стать годом поддержки национально-освободительных движений коренных народов РФ, преследующих цель развалить империю. Мы должны откровенно признать, что развал империи является нашей стратегической целью и единственной гарантией устойчивого мира, с этим давно согласны европейцы. Украина должна стать центром поддержки и оператором предсказуемости – иначе либо нас затопит хаос с северо-востока, либо империю будут наперебой спасать, приближая следующую войну.

2026-й должен стать годом украинской дипломатии. Кадровые дипломаты и разнообразные участники публичной дипломатии, включая украинцев и украинок за рубежом, должны организованно приложить усилия, чтобы объяснить на Западе, на Востоке и на Юге расклад карт в новом мире многополярного беспорядка, значение Украины и выгоды поддержки и сотрудничества с нами, а также уже заметный упадок бутафорского российского медведя, шкуру которого поделят те, кто не станет медлить.

2026-й должен стать годом украинской идентичности. Вместо того чтобы определять себя антитезой «мы не Россия», нам нужно осознать наше место в истории и современности и переопределить себя утверждением, а не возражением. История сейчас делается в Украине – не нужно этого стесняться, а нужно стесняться сделать это неудачно.

«Камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным» (Псалом 117 [118]:22).

Василь Пекар, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com