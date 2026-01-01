Маколей Калкин: Я на пенсии 1.01.2026, 23:24

1,532

Известный актер собрал состояние еще в раннем возрасте.

Маколей Калкин поделился своими мыслями об уходе из актерской карьере и участии в новых проектах на подкасте SmartLess.

«Технически, я сейчас на пенсии, — сказал 45-летний актер. — Я ухожу на пенсию, а затем, если нахожу что-то, что мне нравится, я берусь за проект, делаю его и сразу же возвращаюсь на пенсию. Каждая моя работа — последняя».

По словам Калкина, он заработал состояние еще в раннем возрасте и оказался в уникальном положении. «На самом деле я мог бы делать все, что захочу», — сказал актер. Калкин начал сниматься в четыре года и в 10 лет исполнил роль Кевина Маккалистера в рождественском хите «Один дома».

«Надеюсь, вы все заработали свои деньги, потому что от меня больше ничего не требуется, — заявил Калкин. — Я сделал себе имя. Я добился успеха. Я сколотил состояние. Единственная причина, по которой я занимаюсь чем-то сейчас, — это то, что мне это нравится».

В 2025 году Калкин озвучил персонажа Кэттрика Рысевича в «Зверополисе 2», а также сыграл во втором сезоне сериала Fallout. Недавно актер также признался, что хотел бы вновь сыграть Кевина Маккалистера, повзрослевшего и ставшего отцом-одиночкой.

