10 января 2026, суббота, 0:30
Трамп встретится с президентом Колумбии в начале февраля

  • 10.01.2026, 3:24
Президент США требует остановить поток кокаина и обещает «жесткий разговор».

Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом Колумбии Густаво Петро в начале февраля. Это случилось после их почти часового разговора накануне.

«Я с нетерпением жду встречи с Густаво Петро, президентом Колумбии, в Белом доме в первую неделю февраля. Я уверен, что это будет очень полезно для Колумбии и Соединенных Штатов, однако поток кокаина и других наркотиков в США должен быть остановлен», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Накануне президенты созвонились? и президент Колумбии Густаво Петро изложил Дональду Трампу свою точку зрения по вопросу наркоторговли и ситуации в Венесуэле. Петро отметил, что осознает несогласие президента Трампа с его позицией. Но считает, что гораздо целесообразнее начать диалог по этим вопросам, чем решать их на полях сражений.

Напомним, до этого Густаво Петро открыто раскритиковал американские действия в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп в ответ на это выступил с жесткими угрозами в адрес властей Колумбии.

«Колумбия тоже очень больна — ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и отправлять его в Соединенные Штаты. Но долго он этим заниматься не будет», — заявил Трамп.

