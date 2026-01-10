закрыть
Куда денут горы минского снега?

  • 10.01.2026, 2:12
Куда денут горы минского снега?
Фото: onliner

Все свозут в одно место.

Минск засыпало слоем снега в более чем 30 сантиметров. Пока циклон «Улли» бушует, мы узнали, куда денутся все его последствия.

Про это рассказал «Минскводоканал» в Telegram-канале «Вода большого города». Речь идет о единственном в Беларуси пункте по переработке снега.

Это снегоплавильное предприятие, которое только за сутки может обслужить более 70 полных самосвалов или же 824 м3 снега.

Процесс переработки выглядит так:

прием: снег из самосвалов выгружают на мощные дробилки

измельчение: слежавшиеся сугробы превращаются в мелкую крошку

плавление: измельченный снег падает в резервуар с теплыми сточными водами и быстро тает

очистка: специальные песколовки отсекают весь мусор и песок

завершение: полученная вода самотеком отправляется на очистные сооружения.

Впрочем, это далеко не предел для снегоплавильни. Проектная мощность пункта составляет впечатляющие 5 тыс. м3 снега в сутки или же 333 самосвала, что равняется выгрузке 14 машин в час.

Сколько снега переплавляют за зиму?

За 10 лет работы у снегоплавильного пункта были и свои рекорды. Так, за сутки 18 января 2017 года было переработано 5857 м3 снега от 724 единиц техники.

Самая снежная зима выдалась в 2020–2021 годах. Тогда пункт принял порядка 94 692 м3 снега.

С начала же 2026-го через снегоплавку прошло 11,3 тыс. м3. В водоканале отметили, что нынешняя зима вполне может поставить новый рекорд по осадкам.

