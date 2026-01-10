Очередной российский танкер был захвачен США в координации с новыми властями Венесуэлы

Очередной российский танкер был захвачен США в координации с новыми властями Венесуэлы13
Это подтвердил президент США Дональд Трамп.
Российский нефтяной танкер Olina был захвачен США 9 января в Карибском море в координации с временными властями Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial.
«Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. В настоящее время танкер направляется обратно в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки, которую мы создали для таких продаж», — заявил Трамп.
Напомним, 9 января США захватили очередной российский нефтяной танкер Olina в Карибском море.
Это уже пятый случай за последние недели, когда американские власти перехватывают суда в рамках усилий по контролю экспорта венесуэльской нефти, сообщил источник.
7 января США объявили о захвате в Атлантическом океане нефтяного танкера «Маринера», который шел под российским флагом. Ранее Россия направила для его сопровождения атомную подводную лодку. Позднее стало известно о захвате еще одного судна «теневого флота».