Дроны и ракеты атаковали Краснодарский край РФ

Дроны и ракеты атаковали Краснодарский край РФ1
- 10.01.2026, 9:09
- 4,512
Под прицелом — НПЗ.
Дроновая и ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае РФ. Предварительно, целью атаки является нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
«Опасность БПЛА объявили на территории Краснодарского края», «В Краснодарском крае снова объявлена ракетная опасность», - пишут местные паблики.
Сообщается, что предварительной целью летальных объектов является НПЗ в Славянске на Кубани.
Также известно, что в аэропортах Краснодара и Геленджика объявлен план «Ковер» - прием и выпуск самолетов временно ограничен, сообщили в Росавиации.
«План Ковер» - это аварийный режим в России для гражданской авиации, который вводится в случае угрозы безопасности (дроны, теракты, боевые действия). Предусматривает немедленное закрытие воздушного пространства, приостановку взлетов и посадок и отвод самолетов на запасные аэродромы.