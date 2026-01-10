закрыть
11 января 2026, воскресенье
Дроны и ракеты атаковали Краснодарский край РФ

1
  • 10.01.2026, 9:09
  • 4,512
Под прицелом — НПЗ.

Дроновая и ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае РФ. Предварительно, целью атаки является нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

«Опасность БПЛА объявили на территории Краснодарского края», «В Краснодарском крае снова объявлена ракетная опасность», - пишут местные паблики.

Сообщается, что предварительной целью летальных объектов является НПЗ в Славянске на Кубани.

Также известно, что в аэропортах Краснодара и Геленджика объявлен план «Ковер» - прием и выпуск самолетов временно ограничен, сообщили в Росавиации.

«План Ковер» - это аварийный режим в России для гражданской авиации, который вводится в случае угрозы безопасности (дроны, теракты, боевые действия). Предусматривает немедленное закрытие воздушного пространства, приостановку взлетов и посадок и отвод самолетов на запасные аэродромы.

