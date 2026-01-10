В России после ударов дронов началась паника в Волгоградской области 9 10.01.2026, 9:18

25,316

Пылает нефтебаза, жителей готовят к эвакуации.

В Волгоградской области РФ пожаловались на атаку дронов на нефтебазу. Вездесущие «обломки» спровоцировали на объекте пожар, пишет OBOZ.UA.

Рассматривается возможность эвакуации «жителей близлежащих домов». Последствия атаки подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Что известно

О том, что в Октябрьском районе Волгоградской области после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, местный губернатор сообщил около 5 часов утра по киевскому времени. Все дело, конечно же, в «обломках», поскольку атаку российские силы ПВО, как всегда, «отбили».

«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента... По предварительным данным пострадавших нет», – отметил Бочаров.

Примечательно, что, в отличие от множества других атак, в сети на момент публикации новости кадров с места событий найти не удалось. Однако уже сам факт признания местными властями «возгорания» может свидетельствовать о том, что последствия достаточно серьезны.

Губернатор не уточнил, о какой именно нефтебазе идет речь. Однако его замечание о том, что «на случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе N2» и задействовании «сотрудников муниципального образования» в ликвидации последствий атаки позволяет предположить, что расположена атакованная нефтебаза в поселке Октябрьский. Находящаяся там нефтебаза уже становилась объектом пристального внимания Сил обороны, в частности 27 июля прошлого года.

Кроме отсутствия видео и фото с места пожара в этой атаке есть еще одна странность. Пока губернатор расхваливал российскую ПВО, «отбивающую террористическую атаку» Сил обороны по законной военной цели, в минобороны РФ в традиционной «сводке» о «перехваченных и уничтоженных» БпЛА заявило о якобы сбитии 59 дронов. Но Волгоградской области в перечне регионов, где работала ПВО, в этой «сводке» нет.

Тем не менее, после 4 часов утра в Волгоградской области в очередной раз объявили «беспилотную опасность», а аэропорт Волгограда остановил работу.

