Трамп о Гренландии: Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят

31
  • 10.01.2026, 10:00
  • 7,614
Президент США объяснил свои намерения.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены «что-то сделать с Гренландией», иначе ее захватят Россия или Китай, а Вашингтон не хочет иметь таких соседей.

Об этом сообщает Белый дом.

У Трампа спросили, сколько денег он планирует дать жителям Гренландии, чтобы они согласились на переход автономии под собственность США - у главы Белого дома рассматривали и такой вариант (речь шла о 100 тысячах долларов в одни руки). Президент США ответил следующее:

«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей РФ или КНР», - сказал американский лидер.

Он также добавил, что стремится к соглашению простым способом, впрочем, если не удастся этого сделать, Штаты будут готовы пойти сложным путем.

Еще Трамп подчеркнул, что является поклонником Дании, которая «была доброй к нему», но «тот факт, что 500 лет назад там высадился корабль, не означает, что они владеют этой землей».

«Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, а именно это они и сделают, если мы ничего не сделаем. Мы что-то сделаем с Гренландией - или по-хорошему, или по-плохому», - подытожил американский лидер.

