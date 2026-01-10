закрыть
Синоптики предупредили белорусов о новом «сюрпризе»

23
  • 10.01.2026, 17:02
  • 39,284
Фото: interfax.by

Сколько еще дней будет падать снег?

лавный вопрос, который сегодня волнует большинство белорусов - когда уймутся снегопады и можно ли рассчитывать на то, что следующую рабочую неделю не придется начинать с откапывания машины из сугроба и в прямом смысле слова прорубать себе путь на работу. В Белгидромете дали прогноз, когда «Улли» ослабит свою снежную хватку и предупредили белорусов о новой метенапасти, пишет «Телеграф».

По словам первого замначальника Белгидромета Татьяны Четырко, в пятницу сильные снегопады еще будут повсеместно. Самую сложную обстановку до конца дня синоптики спрогнозировали Минской, Витебской и Могилевской областям.

«Снег будет сопровождаться сильным порывистым ветром, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду, что будет приводить к возникновению метели, ухудшению видимости на дорогах до 100−500 метров, что будет осложнять дорожную обстановку. В связи с сильным порывистым ветром ожидаются снежные заносы», — предупредила автомобилистов Четырко.

Увы, и в оперативном прогнозе ведомства на ближайшие три дня все еще фигурируют снегопады, но их интенсивность будет постепенно снижаться - по мере того, как южный циклон будет терять свою активность.

Так, в субботу и воскресенье, 10 и 11 января, снег синоптики обещают уже кратковременный, слабую метель прогнозируют лишь северу Беларуси, где будут сохраняться порывы ветра до 14 м/с, а к воскресенью уже возможны и долгожданные прояснения.

Однако по мере этих прояснений белорусов ожидает новая напасть - существенное похолодание . Все из-за того, что на территорию нашей страны надвигается холодная воздушная масса арктического происхождения.

Как следствие, уже в воскресенье ночью столбики термометров при ясном небе могут показать -23°С, а средняя температура по стране упадет до -11..-18°С ночью и до -8..-15°С днем. Еще холоднее - до -26°С - ожидается в понедельник, 12 января.

По словам авторов Telegram-канала о погоде @nadvorie, это еще самый «мягкий» сценарий, который дает прогностическая модель ICON, но есть и более суровые прогнозы.

Так, численная модель GFS прогнозирует сильные морозы до -22..-25° на следующий четверг, 15 января, а самый свирепый сценарий - у английской UKMO. По версии британских синоптиков, с 13 января температура воздуха в Беларуси будет держаться в диапазоне от -25 до -30°С, а по юго-востоку Беларуси - все -34°С .

