«Путин сам всё испортил» 3 10.01.2026, 10:15

13,048

Политолог рассказал, что подтолкнуло Трампа взяться за танкеры РФ.

Дональд Трамп отдал приказ захватить танкеры теневого флота России, которые связаны с Венесуэлой. Это серьезный шаг американского лидера, который могли спровоцировать определенные действия Владимира Путина.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в США уже давно рассматривали возможность захвата российских танкеров. Однако Трамп некоторое время был не готов к этому.

Почему Трамп пошел на захват российских танкеров?

Олег Саакян предположил, что действия американских войск в отношении теневого флота России связаны с одним важным фактором.

«Это персональная ложь Путина об атаке на его резиденции. Я думаю, что это продемонстрировало, что Путин готов прямо в лоб врать Трампу в ситуации, когда тот понимает, что ему врут. Путин так же действует и с другими», – сказал он.

Такое поведение кремлевского диктатора неприемлемо для западных политиков.

Политолог подчеркнул, что постоянная ложь путинских сторонников уже является привычной для американцев и других. Все это объясняют тем, что это их работа.

«Но когда это разговор лидеров, то он предполагает базовый уровень доверия. В западной дипломатии принято, что тогда друг другу откровенно не врут. Путин же сидел и врал», – отметил Саакян.

Это может свидетельствовать о том, что для кремлевского диктатора Трамп ничем не отличается от других политиков, которых тот всегда сознательно обманывал. Американский лидер не готов такое терпеть, ведь считает себя лучше других. Поэтому, вероятно, и принял решение усилить давление на теневой флот России.

Однако также есть вариант, что Путину донесли ложную информацию об атаке на его резиденцию, которую он озвучил Трампу. Если это так, то ставит кремлевского диктатора в еще худшее положение, потому что показывает его слабость и неспособность контролировать ситуацию в собственной стране.

В любом случае, по мнению политолога, Путин сам все испортил в отношениях с Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com