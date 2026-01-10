Украина и США готовят соглашение о свободной торговле 3 10.01.2026, 10:50

Зеленский раскрыл детали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с США возможность заключениясоглашения о свободной торговле с нулевыми тарифами, которое должно стать частью более широкого плана экономического восстановления страны после войны.

В интервью Bloomberg Зеленский сообщил, что предложенное соглашение предусматривает нулевые тарифы в торговле с США и может распространяться на отдельные промышленно развитые регионы Украины. По его словам, это даст Киеву «очень серьезные преимущества» перед соседними странами и способно привлечь иностранные инвестиции и бизнес.

«Это может стать дополнительной гарантией экономической безопасности», – подчеркнул президент, добавив, что детали предложения он планирует обсудить непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Заявления Зеленского прозвучали после доклада главного украинского переговорщика Рустема Умерова, который провел телефонные переговоры со спецпосланцами Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, американская сторона также контактировала с Россией «в определенном формате», хотя дальнейшие шаги пока остаются неясными.

Зеленский отметил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям, которые должны быть доведены до российской стороны. Он ожидает ответа Москвы на 20-пунктовое рамочное соглашение до завершения переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности и плане восстановления – это может произойти уже в конце месяца.

