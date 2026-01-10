закрыть
Поезд Пинск-Минск застрял под Дзержинском без отопления

3
  • 10.01.2026, 11:22
  • 7,332
Поезд Пинск-Минск застрял под Дзержинском без отопления
Иллюстративное фото

Пассажирам после прибытия в столицу помогли люди из соцсетей.

Беларусы рассказывают в соцсетях, что этой ночью под Дзержинском застрял поезд Пинск-Минск, всю дорогу в нем не было отопления, люди очень замерзли и просили помощи — подвезти горячую еду и встретить прибывающих с опозданием пассажиров на минском ЖД вокзале, пишет «Зеркало».

— Минск! В Дзержинске стоит сейчас поезд Пинск-Минск. Все очень замерзли, без отопления, сейчас поедут с локомотивом. Просьба встретить людей на минском ЖД вокзале с горячей едой и на машинах, — написала одна из пользовательниц Threads в ночь на 10 января.

— Едем в скоростном поезде Пинск-Минск. Сегодня он совсем не скоростной из-за погоды. Выехали в 18.40, должны были приехать в Минск в 22.39. Сейчас 00.25, поезд стоит возле Дзержинска уже час, ждем локомотив, который приедет нас тянуть. Сказали ждать еще минут 30. До этого тоже было несколько долгих остановок по 20−30 минут. В поезде всю дорогу нет отопления и горячих напитков, не работают розетки. Все сильно замерзли и очень устали, — рассказывала другая пассажирка.

По ее словам, домой удалось добраться в два часа ночи и на машине, локомотива она ждать не стала.

Еще одна белоруска рассказала, что на призыв в соцсетях откликнулись и помогли ее маме, которая ехала в этом поезде.

— В поезде не было отопления, прибыли глубокой ночью с задержкой в несколько часов. Транспорт уже не ходил, а такси было не вызвать из-за огромного спроса и погодных условий. Кто-то написал об этом в Threads, и люди в 2−3 часа ночи поехали на вокзал помогать прибывшим уехать домой! — поделилась она.

По ее словам, две девушки подвезли ее маму до столичной Грушевки и не взяли денег.

— Кроме моей мамы, повезли еще людей в Боровляны. Девушки, надеюсь, что вы это прочитаете. Спасибо вам огромное за вашу доброту и большое сердце! Пусть ваше добро вернется вам в стократном размере, — добавила она.

Пользователи в комментариях под этим постом высказывали свое восхищение соотечественниками:

«Мае любімыя белорусы».

«Я когда читаю подобное, становится как то легче жить! Как хорошо, что в мире есть добрые и отзывчивые люди! Но… Пока не открою комментарии: «А что вокзал не работает?», «А что, не топят?», «А где дворники и коммунальники?», «А зачем животных пускать в подъезд» и т.д. Люди! Что с Вами не так? Девочки, и все кто отозвались на помощь, молодцы! Респект всем кто спешит на помощь!»

«Белорусы отличаются одной прекрасной чертой — люди умеют сплочаться в кризисные моменты, безвозмездно идут на помощь друг другу, причем им это приносит удовольствие».

«Не все потеряно, девушки, вы большие молодцы!»

«Видела этот пост, очередь на такси 66 была. И тут люди стали спрашивать, во сколько поезд прибывает, когда приехать. Три часа ночи, пусть им вернется доброта стократно».

Фото: Threads / ln. llll
