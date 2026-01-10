«Путешествия часто дешевле, чем жизнь дома» 4 10.01.2026, 11:50

Белоруска поставила цель посмотреть минимум полмира и успешно ее выполняет.

Из года в год Татьяна по три-четыре месяца проводит в путешествиях. Нет, она не турагент и не стюардесса — просто обожает такой «кочевой» образ жизни. Благодаря этому она успела побывать уже в 47 странах — и не просто поставила галочки на карте, а пешком шла 240 километров по Ликийской тропе в Турции, автостопом доехала до казахстанской степи, жила рядом с медведями на Камчатке и преодолевала перевал в Непале с тяжелейшей ангиной, пишет Onlíner.

«Не знала, куда ехать, поэтому просто ткнула пальцем в карту»

Свое первое путешествие в жизни Татьяна вспоминает без особой романтизации: в 23 года мама подарила ей автобусный тур Германия — Чехия. Маршрут популярный, формат стандартный — «галопом по Европам», но в случае с нашей героиней он сработал как спусковой механизм. Татьяна четко помнит, как в той поездке ее зацепило ощущение: за границей люди живут иначе — и за этим очень интересно наблюдать.

Фото: onliner.by

Сначала она ездила в организованные туры — через операторов, по готовым маршрутам. А потом случилась история, которая окончательно перевела путешествия в режим «сама себе турагент».

Таня прочитала книгу «Дикая» — о девушке, которая в одиночку прошла несколько тысяч километров по США. Вдохновение оказалось таким мощным, что ей самой захотелось повторить пешее путешествие, только ближе и понятнее по логистике. Для этих целей она выбрала Ликийскую тропу в Турции. Компаньона нашла в тематической группе. Договорились, что будут идти столько дней, сколько выходных сможет позволить себе ее спутник. Сама Таня свой график определяет самостоятельно (о ее профессии поговорим чуть позже).

Фото: onliner.by

К моменту первой авантюрной поездки девушка пробовала только так называемые походы выходного дня по Беларуси. В Турции же поход занял 19 дней без перерывов — за это время туристы успели пройти 240 километров. Еще 5 дней после этого они проехали автостопом: пришлось признаться самим себе, что подустали. Для Тани в этом путешествии набрался внушительный список того, что произошло с ней в первый раз: первый горный поход, первая палатка, первая далекая страна, первая самостоятельная поездка и первый автостоп. Именно тогда она поняла, что получает настоящее наслаждение только в таких «свободных» путешествиях.

К турагентствам после этого она обращалась лишь пару раз — когда попадалось «супергорящее» предложение или хотелось просто отдохнуть с мамой, которой не подходят нестандартные форматы.

Фото: onliner.by

Сама Таня успела проехать автостопом около 60 тыс. километров. Кстати, на это ее подвигло знакомство на все той же Ликийской тропе: там она встретила парня, который к тому моменту ездил автостопом без остановки уже год и два месяца. Он путешествовал по Азии, укладываясь в бюджет около $150 в месяц. Татьяна вспоминает, как слушала его «с открытым ртом» — тогда она еще не представляла, как это возможно. Но, конечно же, загорелась. Не остановили ее и жесткие предостережения: мол, никогда не знаешь, где придется ночевать и когда удастся принять душ.

С новым знакомым договорились так: после Турции Татьяна на пару месяцев вернется в Беларусь поработать, а потом они вместе поедут путешествовать. Куда? Этот вопрос решил великий рандом. Девушка закрыла глаза и ткнула пальцем в карту — попала в Казахстан.

Фото: onliner.by

Те самые фото остались в давних архивах, поэтому предлагаем просто любоваться красотами из разных точек планеты

До поездки об этой стране она не знала практически ничего. Но две цели все же наметила: Чарынский каньон и радужные горы Акжар (особенно красивую локацию подсмотрела у блогера).

Из Минска до Казахстана добирались тоже автостопом. По пути заехали в Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург — и дальше, к основной цели. Самой яркой оказалась история поиска гор Акжар.

— Точных координат не было, ближайший населенный пункт — примерно в 130 километрах. Жара — около +46. Нас высадили в нужном радиусе, но посреди голой степи. Мы пошли в случайном направлении. К счастью, встретили группу геологов, которые жили во времянке у места своих раскопок. Правда, за полгода нахождения здесь мы абсолютно ничего не слышали о «потрясающе красивом месте». Но все же согласились вместе поискать. Спустя несколько часов блужданий на машине мы все-таки нашли разноцветные сопки — примерно 20 метров высотой, с желтыми, фиолетовыми и оранжевыми породами. Настоящие марсианские пейзажи. В шоке были даже геологи.

Фото: onliner.by

Ночевать в палатке туристам местные специалисты не позволили: вокруг было много следов койотов и других диких животных. Так что геологи пригласили их к себе, накормили, а наутро отвезли в точку, где уже можно было поймать машину.

Дальше был Кыргызстан. Татьяна признается, что о стране тогда тоже почти ничего не знала — и по-настоящему поразилась: виды как в Альпах, много европейских туристов, лечебные грязевые источники и бесконечное количество санаториев. Вместе со спутником они неделю жили на берегу знаменитого озера Иссык-Куль в палатке прямо в абрикосовой роще.

Фото: onliner.by

Всего в путешествии Татьяна провела полтора месяца.

— Сложно, интересно, местами утомительно, особенно для девушки. Но зарплата не особо позволяла другой тип поездок, а смотреть мир очень хотелось. Да и в целом такой формат подошел мне на тысячу процентов.

«Мне искренне нравится попотеть ради видов, которые не увидят 95% людей»

А теперь немного о работе. Татьяна — лечебный массажист с медобразованием, уже 12 лет она работает на себя. В поездках проводит в среднем три-четыре месяца в год. Больше всего любит долгосрочные вылазки, чтобы досконально изучить новое направление. Раньше она работала в массажном салоне, но ушла: поняла, что жесткий график — это совсем не про нее.

— Да, работа на себя — это ответственность: ты и бухгалтер, и менеджер, и сам себе начальник, но взамен можно построить максимально удобный график. За годы работы у меня сформировалась хорошая клиентская база. Все привыкли к моим частым поездкам, следят за ними в соцсетях, поддерживают и ждут, когда я вернусь с новыми историями.

Фото: onliner.by

Например, сейчас Татьяна собирается почти на месяц в Африку. В маршруте семь стран, вылет в середине марта. План выглядит так: прилет в один из самых опасных городов мира — Йоханнесбург, затем переезд в Кейптаун. Дальше — Намибия: «марсианские» виды, мертвые деревья, пустыня. Потом — Ботсвана, Замбия, Зимбабве: там, на стыке границ находится водопад Виктория, и наша героиня мечтает посмотреть его со всех сторон. После этого — снова возвращение в ЮАР, где заодно можно заехать в две «внутренние» страны-анклавы: Эсватини и Лесото.

— Африка была моей большой мечтой. В этой поездке объединены сразу несколько «хотелок»: увидеть пингвинов в естественной среде в ЮАР, посмотреть место, где океан встречается с пустыней в Намибии, и погрузиться в океан в клетке, когда снаружи будет плавать белая акула. Со скатами и мантами я уже плавала. Плюс хотелось бы увидеть настоящее африканское племя и научиться их особым танцам.

Фото: onliner.by

Эта поездка, пожалуй, самая дорогая в ее внушительном послужном списке. То, что Африка — дешево, — это огромный стереотип. Одни перелеты — большая статья расходов плюс совсем не бюджетные национальные парки и аренда автомобиля.

В путешествие Таня собирается с группой уже знакомых туристов из России (до этого они вместе ездили в Пакистан). Тур некоммерческий, нет никаких гидов, все организовывают сами.

Кстати, совсем одна наша героиня принципиально не путешествует.

— Во-первых, мне очень важно делиться эмоциями — иначе взорвусь, если буду держать все в себе. Во-вторых, с командой безопаснее: многие поездки, которые мне интересны, не самые простые. В этом году, например, были Пакистан и Индия — не лучший вариант для девушек-одиночек.

Фото: onliner.by

На вопрос, стала ли она за годы поездок более привередливой к уровню комфорта, Таня отвечает однозначно: нет.

— Да я искренне люблю природу и палатки. Мне нравится «попотеть» ради видов, которые не увидят 95% людей, потому что к нетронутым местам часто ведет либо пеший маршрут, либо вертолетный. На вертолет мы еще не заработали, а ножками дойти можем, — смеется наша собеседница.

Она легко соглашается на экспромты: состоит в разных сообществах по поиску попутчиков в Беларуси и России. Единственное, что совсем не любит, — это холод. Правда, от поездки в Антарктиду все равно бы не отказалась: слишком велик соблазн посетить все шесть континентов.

Фото: onliner.by

«Даже на Мальдивы можно съездить бюджетно»

Узнаем у заядлой путешественницы лайфхаки по экономии. Начинаем с билетов. По ее словам, предугадать ситуацию с ценой крайне сложно. Но есть два рабочих варианта. Первый — брать билеты в самый последний момент: за день до вылета стоимость может быть очень приятной. Правда, есть риск остаться совсем без поездки. Если же говорить про долгосрочное планирование, то самые бюджетные, по ее опыту, варианты можно найти примерно за полгода.

Татьяна объясняет свою финансовую стратегию просто: она не любит шопинг, не имеет вредных привычек и почти не ходит по заведениям. Ее любимые развлечения связаны с физической активностью. Жилье у девушки свое, поэтому она спокойно откладывает деньги на поездки: примерно 50% заработка сразу же переводит в валюту.

Фото: onliner.by

— На самом деле, путешествия могут быть даже бюджетнее, чем жизнь дома, особенно для тех, кто снимает квартиру. По моим ощущениям, месяц жизни во многих азиатских странах обходится в ту же сумму, что и месяц «обычной жизни» в Беларуси.

Сувениры Татьяна не привозит. Единственное исключение — подарки для мамы: ей она покупает экзотические фрукты. Изредка выбирает что-то для себя. Например, из Вьетнама привезла настойку с двумя змеями — для декора, а из Китая — зеленый чай. Но «пылесборники» в виде статуэток и рамочек не ее история.

При этом Татьяна не считает, что в чем-то себе отказывает: смотрит много достопримечательностей и обязательно вкусно ест. Просто выбирает баланс: вторую береговую линию вместо первой и три звезды вместо пяти. Пятизвездочный all inclusive в ее жизни был всего один раз.

Фото: onliner.by

В качестве примера девушка приводит Мальдивы, которые ассоциируются исключительно с люксовым отдыхом. Десять дней на островах обошлись ей в $800 — с проживанием, завтраками и экскурсиями. Секрет простой: надо выбирать локальные острова, где живут местные, самостоятельно искать перелет и бронировать жилье.

— Там есть атмосферные кафе, места для прогулок, все та же бирюзовая вода, даже больше вариантов экскурсий, и, мне кажется, намного интереснее, чем на люксовом острове-резорте.

Фото: onliner.by

Какие еще есть лайфхаки по экономии? Татьяна ожидаемо называет каучсерфинг: в любой стране можно найти человека, который готов принять у себя, а заодно увидеть настоящий быт и жизнь изнутри, причем это бесплатно.

Что брать с собой? У нашей собеседницы формула краткая: паспорт и деньги, все остальное можно купить на месте. Она за минимализм: лучше нести меньше и докупать все по необходимости. В большие походы Таня берет вещи, которые не жалко выбросить или оставить по дороге, чтобы облегчить рюкзак. При этом на экипировке для гор экономить не советует: хороший спальник, коврик, палатка, термобелье — это база.

«В горах Непала думала, что назад уже не вернусь»

Девушка отчетливо осознает риски своего увлечения — и принимает их как данность. Без нестандартных ситуаций не обошлась, пожалуй, еще ни одна поездка. Есть бытовые риски: ротавирус, отравления, инфекции. Татьяна берет с собой аптечку, делает страховку, но не превращает поездку в бесконечную гонку за стерильностью. Она не из тех, кто ест только в ресторанах — просто выбирает чуть более безопасные блюда, тщательно моет фрукты и пьет бутилированную воду. И при этом спокойно садится за стол с местными, понимая, что иммунитет у них может быть сильнее, но на свой тоже можно рассчитывать.

Фото: onliner.by

Отдельный вопрос — безопасность при поездках автостопом. Девушка признается, что настойчивые попытки оказывать повышенное внимание со стороны водителей периодически случаются.

В такие моменты выручает то, что она занималась тайским боксом. Татьяна честно добавляет: как у настоящего походника, у нее всегда с собой нож. Но обычно хватает пары жестких фраз, чтобы обозначить границы. Чаще всего, по ее словам, мужчины не хотят испытывать судьбу и просто высаживают несговорчивую пассажирку. А если человек просто не нравится ей интуитивно, она может и вовсе не садиться в машину.

Уточняем, бывали ли моменты, когда казалось, что лучше бы сидела дома.

Татьяна признается: конечно. Один из самых тяжелых случаев был в Непале. За четыре дня до перевала на высоте около 5000 метров у нее началась сильнейшая ангина. На высоте симптомы усиливаются плюс сказывается недостаток кислорода. Она описывает свое состояние тогда как смесь сумасшедшей усталости, горной болезни, тахикардии и головных болей. Перед девушкой встал выбор: идти с командой дальше или остаться.

Фото: onliner.by

— Если по-хорошему, адекватным решением было спускаться вниз и пережидать. Но я выбрала идти. И это было одним из самых тяжелых решений в жизни: в какой-то момент казалось, что сердце остановится и я уже никуда не дойду. Прекрасно понимаю, что так делать нельзя. Но иногда выбор становится «или/или», и ты берешь риск на себя.

Таня отмечает, что девиз «Слабоумие и отвага» в целом при таких путешествиях необходим. Поэтому самый важный совет, который она может дать новичкам, — это не бояться: знакомиться с людьми и задавать много вопросов. Все те же тематические туристические сообщества в помощь.

Фото: onliner.by

Кстати, сама Татьяна к путешествиям с незнакомыми людьми относится с большим оптимизмом.

— Туристическое движение отличается от многих других тусовок. Туристы изначально понимают, что в дороге могут быть форс-мажоры и придется быстро принимать решения. Так что это люди с характером, готовые поддержать. Новичкам всегда уделяют много внимания. Вопрос, как сблизиться или найти общий язык, даже не стоит. Люди всегда рады новым знакомствам. У меня нет ни одной истории, как мы с кем-то «не сошлись характерами».

Напоследок спрашиваем про самое яркое воспоминание. Тане на ум сразу же приходит Пакистан. А еще — Камчатка: там она целый месяц жила в палатке возле вулканов, совсем рядом с обиталищами медведей. Рыбу на обед вылавливали прямо из реки.

— А самый «кинематографичный» момент в памяти — Непал, район Читван, национальный парк рядом с городом. За городом — глубокая река с крокодилами, дальше — дикая территория с хищниками. И вот в день нашего заселения в отель носорог просто шел по городу — по широкой улице среди магазинов и домов, заходя на территорию отелей. Расстояние до него было всего два-три метра — эмоции зашкаливали: одновременный восторг и сильный страх. Животное дикое, может среагировать непредсказуемо, да и видят носороги плохо — любой звук способен спровоцировать агрессию. Но где еще такое увидишь?

Фото: onliner.by

Амбиций посетить все страны у Тани нет. Как она с улыбкой отмечает, ей будет достаточно и 100. После мартовской поездки в Африку она надеется преодолеть отметку в 50 стран.

