Австралию охватили масштабные пожары

Австралию охватили масштабные пожары2
- 10.01.2026, 11:58
- 2,636
Десятки тысяч домов без света, есть пропавшие люди.
В австралийском штате Виктория ввели состояние стихийного бедствия из-за лесных пожаров чрезвычайного уровня сложности. Чрезвычайный режим охватывает 18 муниципалитетов, а также один из горнолыжных курортов.
Об этом сообщает Bloomberg и Reuters.
Власти получили чрезвычайные полномочия
Объявление состояния стихийного бедствия предоставляет правительству расширенные полномочия для борьбы с огнем. В частности, власти могут принудительно эвакуировать население, ограничивать передвижение по региону и реквизировать частную собственность для ликвидации последствий пожаров.
Премьер-министр штата Виктория Жасинта Аллан подчеркнула, что пожары распространяются чрезвычайно быстро, а главным приоритетом для власти остается сохранение человеческих жизней.
Пропавшие люди и тысячи обесточенных домов
По состоянию на утро три человека, мужчина, женщина и ребенок, считаются пропавшими без вести. Несмотря на то, что пик жары в регионе постепенно спадает, ситуация остается критической из-за длительной засухи, которая длилась большую часть 2025 года.
В результате пожаров без электроэнергии остались около 38 тысяч домов и предприятий. Огонь уже уничтожил более 130 сооружений и выжег более 300 тысяч гектаров кустарников.
Самый большой пожар и масштаб разрушений
Самый мощный очаг возгорания зафиксирован вблизи города Лонгвуд, в 112 км от Мельбурна. Там огонь уничтожил около 130 тысяч гектаров территорий, включая виноградники и сельскохозяйственные угодья.
Всего в штате остаются активными по меньшей мере 10 крупных пожарных очагов. По интенсивности эти пожары уже сравнивают с катастрофическим «Черным летом» 2019-2020 годов.
Реакция властей и прогноз развития ситуации
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал погодные условия «экстремальными и опасными» и подтвердил, что значительная часть Виктории официально объявлена зоной бедствия.
Из-за угрозы жизни людей десятки населенных пунктов эвакуированы, а национальные парки и кемпинги закрыты. Предупреждения о пожарной опасности и аномальной жаре действуют также в соседнем штате Новый Южный Уэльс.
Природные аномалии по всей Австралии
Пока Виктория борется с масштабными пожарами, другие регионы страны сталкиваются с противоположными стихийными явлениями:
Новый Южный Уэльс - в пригородах Сиднея зафиксирован один из самых жарких дней за последние годы;
Квинсленд - объявлено предупреждение о наводнениях из-за приближения тропического циклона с Кораллового моря.
Ученые отмечают, что Виктория является одним из самых пожароопасных регионов мира. По их словам, дым от пожаров этого сезона уже достиг берегов Аргентины, что свидетельствует о глобальном масштабе экологической катастрофы.