Из Минска вывезли уже 70 самосвалов снега 15 10.01.2026, 12:51

5,710

Стало известно, куда он девается.

В Беларуси продолжается снегопад из-за циклона «Улли», уже выпало рекордное количество снега, и столичные коммунальники рассказали, куда он исчезает с минских улиц.

Столичный снег уже не первый год плавит «Минскводоканал» — в 2016 году в Минске был введен в эксплуатацию первый и пока единственный в Беларуси снегосплавной пункт.

Фото: X / kazzz_by

Процесс переработки начинается с приема: снег из самосвалов выгружают на мощные дробилки. Затем проводят измельчение: слежавшиеся сугробы превращаются в мелкую крошку. После этого — плавление: измельченный снег падает в резервуар с теплыми сточными водами и быстро тает.

Растаявший снег очищают при помощи специальных песколовок, которые отсекают весь мусор и песок.

На финише полученная вода самотеком отправляется на очистные сооружения.

По данным коммунальников, только за прошедшие сутки снегосплавной пункт принял 824 кубометра снега — это 70 полных самосвалов.

Начальник участка насосных станций № 3 производства «Минскочиствод» Сергей Алешкевич рассказал, что такое количество не стало неожиданностью, а коммунальники всегда готовы к подобному.

— Всего за сезон 2025−2026 года пунктом принято 13 133 машины. Мы всегда готовы к такой обстановке. Это прошлый год нам дал отдохнуть, а бывали сезоны, что в сутки приходило и по 500 машин, — сказал он.

