«Кремль делает это на последнем издыхании» 7 10.01.2026, 12:56

8,350

Юрий Федоренко

Военный объяснил, зачем Россия запустила по Украине «Орешник» без боевого заряда.

Россия во время массированной атаки снова запустила ракету «Орешник» по Украине. На этот раз она прилетела без боевого заряда, поэтому главным вопросом стала цель такого пуска.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль пытался заложить в эту атаку отдельную смысловую нагрузку. По его словам, Россия хотела давить на общество и заставлять привыкать мир к тому, что подобные угрозы становятся «нормой».

Зачем Россия запускает «Орешник» без боевого заряда?

В этом пуске, по его словам, важен не удар как таковой, а демонстрация потенциала. Речь шла о том, что «Орешник» является носителем ядерного оружия, и Кремль пытается напоминать об этой возможности во время разговоров о давлении на Путина. Такой сигнал, по его мнению, адресуют и Европе, и США.

«Эта ракета является носителем для ядерного оружия. Россия показывает, что имеет носители, способные бить по Украине»,– сказал Федоренко.

Он добавил, что это не означает готовности применить ядерный заряд, потому что последствия были бы катастрофическими для мира. В то же время Россия, по его мнению, пытается постепенно приучать международное сообщество к тому, что подобные угрозы звучат регулярно и не вызывают резкой реакции.

«Россия пытается приучить мир к тому, что это норма, что они могут себе позволить», – отметил командир.

Он объяснил, что такая тактика работает как проверка границ. Когда подобные запуски повторяются, часть партнеров реагирует все сдержаннее. Именно это и создает дополнительный риск, потому что Москва воспринимает равнодушие как разрешение поднимать ставки.

Почему Кремль бьет по энергетике и что хочет изменить в Украине?

Параллельно с «Орешником» Россия системно бьет по тыловой инфраструктуре. По его мнению, противник хорошо понимает, куда запускает дроны и ракеты, и пытается превратить удары в инструмент давления на гражданских. Главная цель «погрузить» страну в темноту и холод, чтобы изменить настроения внутри государства.

«В чем желание России? Погрузить Украину во тьму, погрузить в холод и терроризировать украинцев», – сказал Федоренко.

По его словам, Кремль стремится к двум эффектам. Первый, чтобы люди начали требовать завершения боевых действий на любых условиях. Второй, чтобы часть украинцев выезжала за границу, спасая себя и семьи.

«Они считают, что так могут заставить людей требовать завершения боевых действий на любых условиях», – объяснил командир.

Он отметил, что такие удары являются попыткой сломать национальное сопротивление, потому что на поле боя Россия не получает результатов, соизмеримых с потерями. Поэтому, по его мнению, давление на гражданских является способом компенсировать недостаток успехов на фронте и подточить поддержку Сил обороны.

Россия действует «на последнем издыхании» и торопится с ударами

Массированные атаки могут быть связаны и с внутренними ограничениями самой России. Он назвал два возможных сценария: либо российская экономика уже в тяжелом состоянии, или она близка к грани, когда финансировать войну в нынешней интенсивности станет намного сложнее. Именно поэтому, по его словам, противник спешил и пытался усилить давление.

«Россия сейчас делает на последнем издыхании полной грудью. И с каждым кварталом ей будет все труднее финансировать войну», – сказал Федоренко.

Он добавил, что в такой логике Кремль пытается быстрее достичь эффекта на поле боя через давление на общество и инфраструктуру. По его словам, сломить национальное сопротивление для России критически важно, потому что без этого она не получит результата на линии боевого соприкосновения.

Мир привыкает к ядерным угрозам России

Федоренко сказал, что его больше удивила реакция мира, чем сам запуск ракеты. По его мнению, часть партнеров комментирует такие удары так, будто это уже привычное событие, и это играет на руку Кремлю. Россия, по его словам, проверяет границы дозволенного и смотрит, будет ли реальный ответ.

«Сегодня прилетело по Западной Украине, а завтра прилетит по Польше. Это лишь вопрос времени», – подытожил Федоренко.

Он объяснил эту логику простой аналогией: когда опасность повторяют снова и снова, люди перестают реагировать, даже если угроза становится реальной. Именно поэтому, по его словам, Украине важно каждый раз четко проговаривать партнерам, что Москва не останавливается и не демонстрирует готовности завершать войну. Если такие сигналы будут воспринимать как рутину, Россия будет только усиливать давление.

