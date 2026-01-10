Пленный оккупант раскрыл тайны полигона РФ под Мариуполем

Пленный оккупант раскрыл тайны полигона РФ под Мариуполем1
- 10.01.2026, 13:14
Там тренируют новобранцев.
Российские военные используют временно захваченные территории Украины как полигоны для подготовки новобранцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал российский военнослужащий, взятый в плен бойцами 110-й отдельной механизированной бригады.
По его словам, обучение проходило вблизи Мариуполя. Сначала его готовили как разведчика, а впоследствии - как разведчика-снайпера. Подготовка проходила непосредственно на оккупированной украинской земле, которую российская армия превратила в военные базы, склады и полигоны.
«Сначала я был просто разведчиком, а после крайних задач меня поставили выше по штату - разведчиком-снайпером, когда пришли еще люди, поставили старшим разведчиком-снайпером», - говорит оккупант.
Пленный отметил, что вместо развития захваченных регионов Россия использует их исключительно в военных целях - для подготовки личного состава и обеспечения боевых действий против Украины.