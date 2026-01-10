закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пленный оккупант раскрыл тайны полигона РФ под Мариуполем

1
  • 10.01.2026, 13:14
  • 5,660
Пленный оккупант раскрыл тайны полигона РФ под Мариуполем
Иллюстративное фото: Getty Images

Там тренируют новобранцев.

Российские военные используют временно захваченные территории Украины как полигоны для подготовки новобранцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал российский военнослужащий, взятый в плен бойцами 110-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, обучение проходило вблизи Мариуполя. Сначала его готовили как разведчика, а впоследствии - как разведчика-снайпера. Подготовка проходила непосредственно на оккупированной украинской земле, которую российская армия превратила в военные базы, склады и полигоны.

«Сначала я был просто разведчиком, а после крайних задач меня поставили выше по штату - разведчиком-снайпером, когда пришли еще люди, поставили старшим разведчиком-снайпером», - говорит оккупант.

Пленный отметил, что вместо развития захваченных регионов Россия использует их исключительно в военных целях - для подготовки личного состава и обеспечения боевых действий против Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов