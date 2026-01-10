закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Трамп и Зеленский в Давосе заключат соглашение на $800 миллиардов

17
  • 10.01.2026, 13:32
  • 4,430
The Telegraph: Трамп и Зеленский в Давосе заключат соглашение на $800 миллиардов
Дональд Трамп и Владимир Pеленский
Фото: Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

План направлен на «процветание» и послевоенное восстановление Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют подписать соглашение о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов на встрече мировых лидеров в Давосе. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников издания, президент Украины надеялся на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

«Однако его европейские сторонники из «коалиции желающих» отговорили его от поездки и предложили Всемирный экономический форум в качестве более подходящей альтернативы для встречи с Трампом. По словам чиновников, план состоял в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевой главы предложения по прекращению войны с Россией», - говорится в статье.

Отмечается, что чиновники ЕС, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не торопиться с переговорами с президентом США, поскольку они считают, что в настоящее время он поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

План процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики:

«Киев надеется, что, если предложить Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп мог бы отнестись благосклонно, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности».

Сделка построена вокруг подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам преференциальный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине. Стив Виткофф, посланник Трампа по вопросам мира, приветствовал соглашение как важнейшую часть общего пакета мер по прекращению огня, который он вел в течение последних нескольких месяцев.

«Однако о соглашении известно немного, и, в отличие от мирного плана из 20 пунктов, оно не было обнародовано», - подчеркивает The Telegraph.

Неясно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для «сил обеспечения» во главе с Великобританией и Францией. Однако европейские источники отмечают явное изменение в отношениях с Белым домом, при этом один высокопоставленный чиновник назвал Виткоффа «изменившимся человеком», имея в виду предыдущие обвинения в его пророссийских взглядах.

При этом, несмотря на улучшение отношений между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом, инсайдеры по-прежнему не уверены в готовности Владимира Путина прекратить вторжение.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов