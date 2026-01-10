Делегация Госдепа США прибыла в Венесуэлу впервые после захвата Мадуро 1 10.01.2026, 13:44

6,142

В CNN узнали цель визита.

Команда Госдепа США впервые со времени захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетила эту страну 9 января. Об этом проинформировал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, дипломаты и сотрудники службы безопасности из отдела по делам Венесуэлы, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара отправились в Каракас, «чтобы провести первоначальную оценку потенциального поэтапного возобновления работы».

Сообщается, что США намерены открыть свое посольство в Каракасе после того, как Вашингтон отозвал своих дипломатов и приостановил деятельность посольства в венесуэльской столице в 2019 году. До последнего времени отдел по делам Венесуэлы работал с командой американских дипломатов в посольстве в Боготе (Колумбия).

Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил в начале недели, что ведомство «готовится к возобновлению работы» посольства США в Венесуэле, «если президент примет такое решение».

Как рассказал собеседник СМИ, продолжаются переговоры о встречах между американскими дипломатами и временным политическим руководством Венесуэлы, однако во время этой поездки они не состоятся.

9 января в МИД Венесуэлы заявили, что начали «предварительный дипломатический процесс» с США, направленный на «восстановление дипломатических миссий в обеих странах».

