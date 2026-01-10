Ученые сделали сенсационное открытие о понижении уровня моря 1 10.01.2026, 14:21

Это не связано с климатом.

Оказывается климат - не единственная причина изменения уровня моря. Геологические и тектонические механизмы также могут изменять океаны.

К такому выводу пришли ученые. Они провели исследование и выяснили, что замедление образования океанической коры около 15 млн лет назад могло спровоцировать резкое падение глобального уровня моря, пишет Futura-sciences.

Отмечается, что уровень моря на Земле поднимался и опускался много раз. Эти колебания вызваны климатическими циклами. В более теплые периоды таяние ледников повышает уровень моря, вместе с термическим расширением морской воды. В более холодные периоды происходит обратное и уровень моря падает.

Тем не менее, колебания уровня моря могут быть вызваны совершенно разными причинами. Одна из наиболее важных - это объем самих океанических бассейнов. Поскольку площадь поверхности континентов оставалась относительно стабильной, изменения объема океана в основном являются результатом изменений глубины бассейна, а не его площади.

Поперечный разрез Атлантического бассейна показал, что его дно далеко не однородно. Оно самое глубокое около континентов и постепенно поднимается к центру.

Что выяснили ученые

Наиболее мелководные участки находятся вдоль срединно-океанических хребтов, где новая кора образуется в результате магматической активности. Эта закономерность напрямую связана с возрастом океанической литосферы. Вновь образованная кора горячая, тонкая и менее плотная, в то время как более старая кора охлаждается, утолщается и становится плотнее по мере удаления от хребта.

Из-за этого морское дно находится выше в центре и опускается по мере старения. Эта геологическая перестройка влияет на общий объем океанического бассейна. Бассейн, в котором преобладает молодая кора, содержит меньше воды, чем бассейн аналогичного размера, состоящий в основном из более древней коры.

Выводы ученых

Таким образом, уровень моря может изменяться не от климата, а в зависимости от того, насколько быстро образуется новая океаническая кора. Исследователи обнаружили, что значительное замедление образования коры в период от 15 до 6 млн лет назад, вероятно, сыграло ключевую роль в понижении уровня моря.

В это время движение тектонических плит замедлилось примерно на 35%, что привело к медленному или сверхмедленному спредингу срединно-океанических хребтов. Расчеты показывают, что это углубило океанические бассейны настолько, что уровень моря понизился на 26–32 м.

В то же время, сокращение выбросов газов могло привести к глобальному похолоданию, еще больше уменьшив объем океана.

Результаты указывают на общее снижение уровня моря более чем на 60 м, что меняет понимание того, как океаны Земли реагируют на факторы, выходящие за рамки только климата.

