Алексей Колосов признан лучшим игроком недели в Американской хоккейной лиге 1 10.01.2026, 14:29

1,138

Алексей Колосов

Белорусский вратарь парировал 59 из 60 бросков.

Белорусский вратарь «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов назван лучшим игроком первой игровой недели 2026 года в АХЛ, пишет betnews.by.

В двух матчах за «Лихай-Вэлли Фантомз» Колосов парировал 59 из 60 бросков. В его активе шатаут в новогоднюю ночь, а также победа в день рождения.

Кстати, экс-вратарь минского «Динамо» стал первым голкипером в истории фарм-клуба «Филадельфии», который удостоится подобного признания.

