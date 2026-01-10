Алексей Колосов признан лучшим игроком недели в Американской хоккейной лиге

Алексей Колосов признан лучшим игроком недели в Американской хоккейной лиге1
Белорусский вратарь парировал 59 из 60 бросков.
Белорусский вратарь «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов назван лучшим игроком первой игровой недели 2026 года в АХЛ, пишет betnews.by.
В двух матчах за «Лихай-Вэлли Фантомз» Колосов парировал 59 из 60 бросков. В его активе шатаут в новогоднюю ночь, а также победа в день рождения.
Кстати, экс-вратарь минского «Динамо» стал первым голкипером в истории фарм-клуба «Филадельфии», который удостоится подобного признания.