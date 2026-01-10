закрыть
Воины украинской береговой обороны уничтожили лодки с российским десантом на Днепре

2
  • 10.01.2026, 14:57
  • 4,618
Видеофакт.

Украинские защитники уничтожили российский десант, который в очередной раз пытался перебраться через Днепр на лодках и добраться до позиций Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 40-й отдельной бригады береговой обороны перехватили ударными беспилотниками 2 лодки с оккупантами и уничтожили их.

После удара по первой лодке вражеский десант пытался вплавь добраться до второй, но та потеряла управление под шквалом ударов украинских FPV-дронов.

В результате вторая лодка сгорела в камышах вместе с 8 российскими военными.

