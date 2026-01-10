Воины украинской береговой обороны уничтожили лодки с российским десантом на Днепре

Воины украинской береговой обороны уничтожили лодки с российским десантом на Днепре2
Видеофакт.
Украинские защитники уничтожили российский десант, который в очередной раз пытался перебраться через Днепр на лодках и добраться до позиций Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 40-й отдельной бригады береговой обороны перехватили ударными беспилотниками 2 лодки с оккупантами и уничтожили их.
После удара по первой лодке вражеский десант пытался вплавь добраться до второй, но та потеряла управление под шквалом ударов украинских FPV-дронов.
В результате вторая лодка сгорела в камышах вместе с 8 российскими военными.