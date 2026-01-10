«Я человек простой, но была впечатлена» 35 10.01.2026, 20:31

Белоруска показала, как выглядит автомобиль медпомощи, в котором ее с младенцем везли в больницу.

Белоруска с ником olgastasiuk опубликовала в Threads пост о поездке в машине медпомощи. По ее словам, на этом автомобиле ее с трехмесячным малышом и еще одним ребенком везли на обследование и госпитализацию в больницу в соседний город.

Что случилось?

В своем посте olgastasiuk написала, что этот автомобиль скорой помощи используют для перевозки пациентов ежедневно. На нем ее с трехмесячным ребенком и еще одним ребенком везли на обследование и госпитализацию в больницу в соседний город (в какой именно, автор не уточняет).

К публикации девушка приложила фотографии салона машины. На снимках видно, что внутри всё, мягко говоря, не новое. Кушетки покрыты старой обивкой с пятнами и следами сильного износа, края ткани местами потрепаны и порваны.

Шторы на окнах выглядят грязными, с потемневшими участками и пятнами. На стенах и дверях заметны следы ржавчины, царапины и загрязнения. Потолок также покрыт пятнами, а элементы салона выглядят изношенными и давно не обновлявшимися.

Свое впечатление от поездки белоруска описала лаконично: «Я человек простой, но была впечатлена. И спасибо поручню – не дал нам упасть лицом в кушетку».

Это точно скорая помощь? В таких машинах реально возят больных? Вот что говорит эксперт

Как пояснил CityDog.io беларуский медик (в целях безопасности не называем его имени), на фотографиях не автомобиль скорой помощи, а машина медицинской помощи, которую используют для плановых перевозок пациентов между больницами и в экстренных случаях могут оказывать первую медицинскую помощь.

По словам нашего собеседника, с моральной точки зрения перевозка трехмесячного ребенка в машине медицинской помощи выглядит сомнительно. Однако в реальных условиях белорусской медицины такая ситуация не редкость.

Медик подчеркивает, что в подобных случаях важно понимать состояние ребенка и причину перевозки. Если пациента направили в другой город не экстренно, а для обследования или плановой госпитализации и его жизни ничего не угрожало здесь и сейчас, больница могла использовать тот транспорт, который у нее есть.

– У нас организации крайне бедные. Они и рады бы купить себе больше «скорых», но им просто не дают денег на это. Из жизненного опыта могу сказать: хорошо, что хоть была эта машина и их хоть отправили на ней. Я не раз встречал случаи, когда говорили: «Вам нужно в другой город? Езжайте».

Собеседник CityDog.io также отметил, что машины медпомощи такого типа есть практически в каждой центральной районной больнице. Они не предназначены для оказания реанимационной помощи и не оборудованы для поддержания состояния пациента. Их используют для плановой перевозки нетяжелых пациентов между медучреждениями и для перевозки анализов.

– И это, кстати, еще не худший вариант. Я видел машины куда хуже (и даже сам в них ездил). При этом за последние 15 лет машины скорой помощи очень неплохо изменились. Понятно, что много старых, понятно, что много в не очень хорошем состоянии. Но в целом всё зависит от местоположения, где происходят события.

Понятно, что в Минске, Бресте, Гродно, Витебске всё будет получше, в более маленьких городах всё будет похуже. И в целом если это никаким образом не угрожало состоянию этого трехмесячного ребеночка, то это нормальная ситуация.

Еще раз повторюсь: здорово, что хотя бы есть эта машина, на которой можно отвезти, потому что такое, к сожалению, в Беларуси бывает не всегда.

Как отреагировали белорусы?

За день пост в Threads собрал почти 400 лайков и свыше 410 комментариев. В них пользователи активно спорят: одни считают, что женщина должна быть благодарна за помощь и транспортировку, другие уверены, что такое состояние машины точно не должно быть нормой.

«И почти все оправдывают эту скотовозку, даже спасибо за нее сказать надо. Планка у людей уже настолько на низком уровне, что не бьют – и спасибо. А когда им начинаешь объяснять, что вы не обязаны терпеть, вы достойны хорошего, потому что вы честные граждане своей страны – трудитесь, платите налоги, – они обзывают тебя либералом и говорят: ну и вали в свои Европы. Вы не должны что-то заслужить, вам это должно принадлежать», – прокомментировала пользовательница с ником agnieszka_juz.

«То есть ребенку было так плохо, что вы разглядывали автомобиль и даже достали телефон, чтобы сфотографировать какие-то неприятные глазу детали?» – задала вопрос tatijanabryt.

«Увы, ничего удивительного. В конце концов, чтобы рандомная гражданка могла ежедневно измерять давление в присутствии бригады «скорой» и врача поликлиники, вы должны ждать очередь на МРТ и заплатить за обследование. Если государство между покупкой исправной аппаратуры/транспорта/вставить свое выбирает удовлетворение всех хотелок граждан вне показаний – мы имеем то, что имеем», – поделилась мнением пользовательница с ником asia.mahno.

«А напомните-ка нам, сколько копеек вы заплатили за перевозку?!» – задал вопрос dimon__ik.

«Шел 2026 год, воздушные корабли бродили просторы Вселенной, а у нас до сих пор считают, что надо быть благодарным за разваливающуюся медпомощь, где даже сесть негде, где нет элементарных мер безопасности в виде ремня, еще там явно температуру не сильно отрегулируешь, еще и ребенка на руках удержать. Благодарным за больницы и роддома, где обшарпанные стены, санузлы как из 80-х. Элементарно даже врачи, медсестры и водители медпомощи заслужили работать в нормальных комфортных условиях», – считает пользовательница с ником baba_dobraya_yaga.

«Налоги? Бесплатно? Должны… Вы в каком-то розовом мире живете… Большую часть автопарка госучреждений водители ремонтируют сами и даже за свои деньги. Как и медперсонал покупает сам бумагу, ручки, клей, стетоскопы и другие расходники. И нет, нам не нравится и мы говорим об этом руководству, но ничего не меняется. Потому что основное финансирование идет совершенно на другие структуры, но никак не в медицину и педагогику», – написала врач с ником doc.doktorevich.

«Меня на таком беременную после операции по удалению аппендицита везли из Петрикова в Минск в 5-й роддом на дохаживание. До сих пор помню – это была жесть! Не знаю, как доехала. Мои родители были готовы отвезти сами, в своей машине, но не положено. Вариантов платного медтранспорта не было. Это издевательство над человеком, и даже бесплатный этот транспорт должен быть комфортным», – поделилась опытом maryna.salava.

