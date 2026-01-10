Украинка Марта Костюк высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко в Брисбене

Украинка Марта Костюк высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко в Брисбене5
- 10.01.2026, 15:39
- 7,214
Матч намечен на 11 января.
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча с белоруской Ариной Соболенко в финале Brisbane International 2026, пишет betnews.by.
— Она первая ракетка мира. Она добилась невероятных результатов. Она очень сильная соперница. Я с нетерпением жду встречи с ней. Это будет отличная проверка перед турниром «Большого шлема» [Australian Open].
С моей точки зрения, на меня нет давления, поэтому я просто выйду на корт и покажу хорошее выступление для зрителей, которые были невероятно добры ко мне на этой неделе. Мне нечего терять, я просто хочу выйти и получить удовольствие, — цитирует Костюк Punto de Break.
Костюк и Соболенко сойдутся 5-й раз в истории. Все 4 предыдущих поединка между ними завершились в пользу белорусской теннисистки.
Матч Соболенко — Костюк намечен на 11 января (7:00).