закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинка Марта Костюк высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко в Брисбене

5
  • 10.01.2026, 15:39
  • 7,214
Украинка Марта Костюк высказалась о предстоящем финале с Ариной Соболенко в Брисбене
Марта Костюк

Матч намечен на 11 января.

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча с белоруской Ариной Соболенко в финале Brisbane International 2026, пишет betnews.by.

— Она первая ракетка мира. Она добилась невероятных результатов. Она очень сильная соперница. Я с нетерпением жду встречи с ней. Это будет отличная проверка перед турниром «Большого шлема» [Australian Open].

С моей точки зрения, на меня нет давления, поэтому я просто выйду на корт и покажу хорошее выступление для зрителей, которые были невероятно добры ко мне на этой неделе. Мне нечего терять, я просто хочу выйти и получить удовольствие, — цитирует Костюк Punto de Break.

Костюк и Соболенко сойдутся 5-й раз в истории. Все 4 предыдущих поединка между ними завершились в пользу белорусской теннисистки.

Матч Соболенко — Костюк намечен на 11 января (7:00).

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов