«Скульптура обрела мистическую историю» 3 10.01.2026, 15:54

4,360

Белорусам рассказали о знакомстве с человеком, ставшим прототипом скульптуры «Прикуривающий» в центре Минска.

Пользователь соцсети Threads поделился историей знакомства с человеком, который был прототипом скульптуры «Прикуривающий», которая находится в Михайловском сквере в Минске, пишет «Зеркало».

Речь идет об актере и первом спонсоре киностудии «Беларусьфильм» Владимире Голынском.

— Бронзовая скульптура мужчины в кепке, который просит закурить, была заказана актером для того, чтобы привлечь внимание к только что выпущенному им фильму «Дело Лаховского». К сожалению, Голынский погиб к моменту, когда скульптуру начали отливать, а сама скульптура обрела мистическую историю, — говорится в описании этой скульптуры на сайте, посвященном экскурсиям и отдыху в Беларуси.

А вот пользователь Threads из России Владимир Максимов поделился своей версией того, как появился памятник, а также рассказал о знакомстве с Голынским. По его словам, оно состоялось во второй половине 90-х годов.

— Приезжаю к брату в Минск, сидим у него в офисе, заходит мужичок. Брат знакомит: это мой хороший приятель Вовчик. Ну, посидели, пообщались немного, потом Вовчик предложил поехать к нему, побухать по-человечески, — рассказывает он.

Голынский произвел на него впечатление компанейского человека, поэтому они с братом быстро согласились поехать в гости.

— Приезжаем. Обычная хрущевка, «совковая» обстановка. Обычное мужское застолье с разговорами от цен на Комаровке до колхозника-президента… Я почти не пил, пошел дремать на диван. Брат с Вовчиком поддали, пошли на балкон проверять, чей пистолет пробьет ведро с водой, если стрелять сверху в воду, — рассказывает автор поста.

Он говорит, что «времена бандитские были, у каждого бизнесмена было оружие».

— Ну понемногу все угомонились. Утром разъехались, и я забыл об этом. Через несколько лет приезжаю снова. Брат сразу с самолета везет в какой-то сквер, подводит к какому-то памятнику и спрашивает, узнаю ли я его, — вспоминает он и добавляет, что сразу не узнал.

Со слов россиянина, тогда брат сообщил ему, что это же Вовчик Голынский. На вопрос, как он тут оказался, брат ответил, что «Вовчик Голынский был бизнесменом средней руки. В свое время за что-то отсидел. Занимался производством потолочной плитки из пенопласта, и всю прибыль раздавал, поддерживая актеров, художников, а сам ездил на задрипанной Оке».

— Ну, человек с прошлым, и непростой судьбой. В один момент умирает от передоза. Так те, кому он помогал и кого поддерживал, скинулись и поставили ему памятник, — изложил свои размышления автор поста.

Он признается, что только после этого узнал, что Голынский был еще актером и снял фильм.

— Понятно, что особо не афишировалось, кому памятник, но вензель «ВГ» на канализационном люке навсегда вписан в историю.

Напомним, скульптура «Прикуривающего» появилась в Михайловском сквере в 1999 году. Скульптор — Владимир Жбанков. В том же сквере есть еще его две работы — «Девочка с зонтиком» и появившаяся первой «Незнакомка», которую часто называют просто дамой на скамейке.

О том, что прообразом «Прикуривающего» стал Владимир Голынский, рассказывал сам Жбанков:

«Узнав, что я — автор «Незнакомки», он появился у меня в мастерской с необычным предложением: сделать подарок городу — отлить в металле какой-нибудь прикольный персонаж. Например, мужичка, который стоит на людной улице, курит и мешает прохожим. Я предложил сделать его „стреляющим“ сигаретку. Внимательно приглядевшись к заказчику, понял, что именно с него и надо лепить».

Работу мастер выполнил очень быстро, буквально за три месяца. Скульптура еще не была установлена, когда Голынский погиб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com