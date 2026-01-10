закрыть
Трамп принял решение о захвате российских танкеров после того, как Путин его «утомил»

  • 10.01.2026, 15:57
Трамп принял решение о захвате российских танкеров после того, как Путин его «утомил»
Дональд Трамп

Президент США по этой же причине одобрил продвижение законопроекта о «сокрушительных санкциях».

Президент США Дональд Трамп принял решение о захвате российских танкеров «нефтяного флота», а также одобрил продвижение законопроекта о «сокрушительных санкциях» после того, как начал все больше разочаровываться во Владимире Путине и стал воспринимать его как главное препятствие для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, такие шаги Белого дома являются сигналом Москве о сокращении времени для поиска мирного решения, поскольку в администрации Трампа считают, что Путин намеренно затягивает переговорный процесс. Один из источников, близких к ближайшему кругу Трампа, описал его подход как «кнут и пряник», отметив, что «пряник, по сути, уже закончился». Другой источник подчеркнул, что российская тактика «два шага вперед, один шаг назад» становится для главы государства все более «утомительной».

The Telegraph отмечает, что в прошлом Трамп нередко высказывался о Путине в положительном ключе и возлагал ответственность за затягивание конфликта на Украину. Однако, по словам нескольких нынешних и бывших американских чиновников, взгляды его администрации постепенно сближаются с позицией европейских союзников, которые считают, что Москва сознательно тянет время и не настроена на реальное прекращение войны.

Один из бывших представителей администрации США заявил, что Вашингтон все чаще сталкивается с ситуацией, когда Россия демонстрирует готовность к договоренностям, но при обсуждении конкретных пунктов либо ужесточает позицию, либо временно выходит из переговоров. При этом, как отметил он, Украина проявляла большую склонность к компромиссам.

Издание напоминает, что прежние заявления Трампа о вере в искренность мирных намерений Путина вызывали тревогу у европейских партнеров Киева. В Европе указывали, что за теплыми контактами между Трампом и Путиным нередко следовали ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Один из британских чиновников сообщил, что на фоне этого «менталитет» администрации Трампа стал ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее. По его словам, «постоянная жестокость Путина, его гнусное поведение и игры не остаются незамеченными администрацией Белого дома».

9 января Береговая охрана США захватила в Атлантике танкер Olina (бывший Mivera M), включенный в санкционные списки за перевозки российской нефти. Olina стал пятым за последнее время танкером, на который высадились силы береговой охраны США. Ранее были задержаны танкер Bella 1, связанный с российским «теневым флотом», и судно M Sophia. Всего, по данным The New York Times, США в настоящий момент преследуют 16 танкеров. Некоторые суда, такие как Veronica (переименованный в Galileo), экстренно меняют названия и регистрируются под российским флагом в попытке избежать задержания.

Кроме того, Дональд Трамп дал «зеленый свет» новому законопроекту о «сокрушительных санкциях», автором которого является сенатор-республиканец Линдси Грэм. Инициатива предполагает введение пошлины в 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и сырье.

