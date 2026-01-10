На небе можно будет увидеть редкое явление 2 10.01.2026, 16:09

5,942

Это произойдет сегодня.

Названный в честь главного бога римской мифологии, Юпитер каждый вечер восходит раньше и выглядит ярче других объектов на небе, уступая лишь Сириусу. 10 января планета достигнет оппозиции, — момента, когда Земля проходит прямо между Юпитером и Солнцем, пишет The Guardian.

Это выравнивание разместит Юпитер на ближайшем видимом расстоянии к Земле, благодаря чему он будет выглядеть больше и ярче, чем в любое другое время года.

Огромные размеры Юпитера выделяют его среди других планет. Его объем равен примерно 1300 Землям, а его атмосфера простирается на глубину около 1000 километров. Под этим толстым внешним слоем скрываются огромные области жидкого водорода, простирающиеся на десятки тысяч километров.

Юпитер вращается чрезвычайно быстро, делая полный оборот менее чем за десять часов. Это быстрое движение приводит к мощной атмосферной активности, а скорость ветра достигает 1450 километров в час. Эти силы создают характерные для Юпитера облачные полосы и длительные бури, в частности Большое красное пятно, гигантскую структуру, диаметр которой почти втрое превышает диаметр Земли и которую можно увидеть в бинокль.

С помощью простого оптического оборудования также можно будет наблюдать четыре крупнейших спутника Юпитера: Калисто, Ганимед, Европа и Ио. Эти спутники были впервые зафиксированы в 1610 году Галилео Галилеем, что стало важным событием в истории астрономии.

Среди них Ио выделяется как наиболее вулканически активный объект в Солнечной системе, поверхность которого меняется из-за постоянных извержений. Рядом, в том же районе неба, можно наблюдать Кастор и Поллукс, самые яркие звезды созвездия Близнецов, которые с Земли кажутся близкими друг к другу, несмотря на то, что их разделяет огромное расстояние.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com