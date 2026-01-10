закрыть
Буданов провел первое совещание в должности главы Офиса президента Украины

  • 10.01.2026, 16:25
Буданов провел первое совещание в должности главы Офиса президента Украины
Кирилл Буданов

В фокусе — коррупция в ТЦК.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел расширенное совещание на темы коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и вопросам самовольного оставления частей (укр. — СЗЧ) в армии. Об этом он сообщил в субботу, 10 января.

В совещании приняли участие руководство Генштаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководители правоохранительных органов.

Буданов заявил, что коррупция в ТЦК и СП и СЗЧ в Силах обороны — это проблемы, влияющие на обороноспособность Украины.

«Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения», — написал глава ОП в Telegram.

