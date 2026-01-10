Какой циклон мощнее: «Хавьер» или «Улли»? 12 10.01.2026, 20:45

12,712

Синоптики сравнили.

Циклон «Улли» по количеству осадков и приросту снежного покрова превзошел «Хавьер», пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Во время Хавьера, 14–16 марта 2013 года, максимальный прирост снежного покрова составил 20–32 см. Больше всего снега тогда выпало на метеостанции Полесская. Для сравнения, во время прохождения «Улли» 8–10 января 2026 года прирост оказался выше — 20–34 см, а лидером стала метеостанция Березино. При этом увеличение снежного покрова на 10 см и более затронуло значительно большую территорию страны.

15 марта 2013 года во время «Хавьера» в Мозыре и Лельчицах выпало 37 мм осадков за сутки. Аналогичный показатель был зафиксирован 10 января 2026 года в Могилеве. Однако если учитывать осадки 9 января и ночь на 11-е, суммарное количество в Могилеве и Жлобине достигло 43 и 41 мм, что превышает месячную норму.

По интенсивности осадков «Хавьер» все же остается лидером. За 12 часов в Горках тогда выпало 26 мм, тогда как у «Улли» максимум составил 25 мм в Могилеве.

Во время «Хавьера» порывы ветра в Воложине и Волковыске достигали 24 м/с. У «Улли» максимальные значения были ниже – до 19 м/с в Ошмянах.

Высота сугробов после «Хавьера» также оказалась больше. 16 марта 2013 года снежный покров достигал 50–61 см, рекорд был зафиксирован в Мстиславле. Впрочем, синоптики напоминают: к моменту прихода «Хавьера» снег в ряде регионов уже был значительным — в Минске его высота составляла около 46 см.

Кто сильней?

Циклон «Улли» обошел Хавьер по общему количеству осадков и приросту снежного покрова, но по интенсивности снегопадов и силе ветра лидерство по-прежнему остается за «Хавьером».

