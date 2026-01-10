закрыть
11 января 2026, воскресенье
Зеленский: Есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые

  • 10.01.2026, 16:50
  • 2,146
Зеленский: Есть результаты спецопераций СБУ и согласованы новые

Сотрудники Службы противодействуют и диверсиям РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. По его словам, есть результаты спецопераций, а также будут новые операции.

Зеленский подчеркнул важность того момента, что боевые операции СБУ реализуются именно так, как нужно Украине.

- Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы, - отметил он.

Зеленский добавил, что СБУ не менее активно действует и на внутреннем фронте. Сотрудники Службы противодействуют диверсиям РФ, блокируют коллаборационистскую деятельность и работу российских структур.

- Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине!, - написал в Telegram украинский президент.

