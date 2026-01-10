«Они не хотят мира» 10.01.2026, 17:01

Путин «Орешником» передал послание Западу.

Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за последнее время, запустив по Украине сотни беспилотников и десятки ракет. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще более 25 получили ранения. Впервые за длительное время Москва применила новую баллистическую гиперзвуковую ракету «Орешник», способную нести ядерный заряд.

Удар по западу Украины стал, по оценкам западных чиновников, прямым предупреждением союзникам Киева по НАТО, пишет Associated Press (перевод - «Униан»).

Удар на фоне дипломатических сдвигов

Атака произошла через несколько дней после заявлений Украины и ее партнеров о прогрессе в переговорах по гарантиям безопасности в случае потенциального мирного соглашения при посредничестве США.

Европейские лидеры назвали действия России «эскалацией и неприемлемыми», а глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что ответом Москвы на дипломатию стали «ракеты и разрушения».

В результате обстрелов в столице пострадали жилые кварталы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, около 6 тысяч многоквартирных домов остались без отопления при температуре около минус 8 градусов. Было также нарушено водоснабжение. Коммунальные службы смогли восстановить тепло в больницах и роддомах с помощью переносных бойлеров.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что среди погибших – работник экстренной медицинской помощи. Во время ликвидации последствий удара были ранены четверо медиков и один полицейский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки было повреждено посольство Катара в Киеве – страны, которая играла важную роль в посредничестве по обмену военнопленными. Он призвал международное сообщество к «четкому ответу», подчеркнув, что Россия серьезно воспринимает только позицию США.

Свидетельства очевидцев

Житель Львова Кристофер Чохович, назвавший себя американцем, рассказал:

- Я услышал громкий, шокирующий взрыв. Я хочу, чтобы в мире знали: Украина сильна, и нам все равно, сколько ракет вы запустите.

В Киеве 45-летний Дмитрий Карпенко, чей дом был поврежден, сказал:

- То, что делает Россия, показывает, что они не хотят мира. А люди хотят – и продолжают страдать.

