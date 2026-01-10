закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вряд ли вас в город выпустят»

  • 10.01.2026, 18:00
  • 2,362
«Вряд ли вас в город выпустят»

Белоруска рассказала, что должна сдавать экзамен в ГАИ в день сильного снегопада - за нее переживали в соцсети.

Днем 8 января минчанка Татьяна поделилась в Threads опасениями: на следующий день ей предстояло сдавать экзамен в ГАИ, как раз в сильный снегопад. За женщину переживали другие пользователи и даже просили сообщить, чем все закончилось, пишет «Зеркало».

— Завтра обещают второй «Хавьер», и у меня сдача в ГАИ. Как сдать город??? — эмоционально написала Татьяна 8 января. — Кто-нибудь сдавал экзамен в таких условиях? Каково это?

Ситуация белоруски откликнулась многим — у ветки больше 65 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев. Многие под постом успокаивали Татьяну, что скорее всего все отменят, другие сочувствовали, а кто-то делился схожим опытом.

«Вряд ли вас в город выпустят».

«Если будут совсем плохие погодные условия, то, скорее всего, перенесут экзамен».

«Автор, напишите завтра, отменили или нет. А то я переживаю».

«При сдаче экзаменов в ГАИ очень важно, чтобы была хотя бы минимально видна разметка, ибо принимающий экзамен бдит и сыплет баллы при нечаянном ее пересечении. Плюс, думаю, при таких условиях им самим будет стремно с вами кататься».

«Сдавала как раз в «Хавьер». После теории долго ждали, пока вычистят автодром, а потом ждали, пока почистят центральные дороги. В общем, к обеду выехали. Маршрут был только по максимально чистым улицам, в сугробы никто не гнал. В целом, сдала с первого раза, только на эстакаде одна ошибка (допустимая) — откат больше положенных метров. Вечером всю валерьянку сожрала дома. Пусть у вас все получится с первого раза!»

Утром 9 января Татьяна сообщила всем, кто переживал: экзамен перенесли.

— Позвонил инструктор с утра и сказал, приехать и перезаписаться, никакого экзамена сегодня не будет! — рассказала она в комментариях к своему посту.

На этом история не закончилась — за минчанку продолжили переживать соотечественники.

— Потеряла пост девушки, которая должна была сегодня в Минске сдавать ГАИ Как прошло? Отменили? Прошел экзамен? Вы сдали? — написала в пятницу на своей странице Анна.

Спустя несколько часов в комментарии к ней пришла Татьяна и рассказала, что сдачу перенесли на следующую неделю. «Дорога к ГАИ на Семашко вообще не расчищена. Оттуда просто нереально даже выехать», — добавила она.

В такой же ситуации в пятницу оказалась Анжелика: она должна была сдавать теорию и практику 9 января. Но, как и в случае Анны, женщине повезло, вождение в тот день отменили.

Но, судя по всему, уже в выходные экзамены в ГАИ проходили. Так, в комментариях к посту Анны минчанка Арина поделилась, что сдавала на права в субботу, 10 января.

— Я сегодня сдала город!!! Это был п****ц тотальный, но сдала!!! — очень эмоционально поделилась она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов