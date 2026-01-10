«Вряд ли вас в город выпустят» 10.01.2026, 18:00

2,362

Белоруска рассказала, что должна сдавать экзамен в ГАИ в день сильного снегопада - за нее переживали в соцсети.

Днем 8 января минчанка Татьяна поделилась в Threads опасениями: на следующий день ей предстояло сдавать экзамен в ГАИ, как раз в сильный снегопад. За женщину переживали другие пользователи и даже просили сообщить, чем все закончилось, пишет «Зеркало».

— Завтра обещают второй «Хавьер», и у меня сдача в ГАИ. Как сдать город??? — эмоционально написала Татьяна 8 января. — Кто-нибудь сдавал экзамен в таких условиях? Каково это?

Ситуация белоруски откликнулась многим — у ветки больше 65 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев. Многие под постом успокаивали Татьяну, что скорее всего все отменят, другие сочувствовали, а кто-то делился схожим опытом.

«Вряд ли вас в город выпустят».

«Если будут совсем плохие погодные условия, то, скорее всего, перенесут экзамен».

«Автор, напишите завтра, отменили или нет. А то я переживаю».

«При сдаче экзаменов в ГАИ очень важно, чтобы была хотя бы минимально видна разметка, ибо принимающий экзамен бдит и сыплет баллы при нечаянном ее пересечении. Плюс, думаю, при таких условиях им самим будет стремно с вами кататься».

«Сдавала как раз в «Хавьер». После теории долго ждали, пока вычистят автодром, а потом ждали, пока почистят центральные дороги. В общем, к обеду выехали. Маршрут был только по максимально чистым улицам, в сугробы никто не гнал. В целом, сдала с первого раза, только на эстакаде одна ошибка (допустимая) — откат больше положенных метров. Вечером всю валерьянку сожрала дома. Пусть у вас все получится с первого раза!»

Утром 9 января Татьяна сообщила всем, кто переживал: экзамен перенесли.

— Позвонил инструктор с утра и сказал, приехать и перезаписаться, никакого экзамена сегодня не будет! — рассказала она в комментариях к своему посту.

На этом история не закончилась — за минчанку продолжили переживать соотечественники.

— Потеряла пост девушки, которая должна была сегодня в Минске сдавать ГАИ Как прошло? Отменили? Прошел экзамен? Вы сдали? — написала в пятницу на своей странице Анна.

Спустя несколько часов в комментарии к ней пришла Татьяна и рассказала, что сдачу перенесли на следующую неделю. «Дорога к ГАИ на Семашко вообще не расчищена. Оттуда просто нереально даже выехать», — добавила она.

В такой же ситуации в пятницу оказалась Анжелика: она должна была сдавать теорию и практику 9 января. Но, как и в случае Анны, женщине повезло, вождение в тот день отменили.

Но, судя по всему, уже в выходные экзамены в ГАИ проходили. Так, в комментариях к посту Анны минчанка Арина поделилась, что сдавала на права в субботу, 10 января.

— Я сегодня сдала город!!! Это был п****ц тотальный, но сдала!!! — очень эмоционально поделилась она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com