Пентагон о блокаде в Карибском море: За сутки развернулись семь судов с нефтью 4 10.01.2026, 18:36

6,682

США продолжат перехватывать танкеры с венесуэльской нефтью.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда «теневого флота», которые перевозят венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По словам Парнелла, только за последние сутки развернулись по меньшей мере 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

«Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается действующей и весьма эффективной. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов «теневого флота», перевозивших нефть, развернулись, чтобы избежать перехвата, - потому что они знают, что мы настроены серьезно», - пишет помощник глав Пентагона по связям с общественностью.

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу времена, «когда преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились».

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет осуществляться в любое время.

«Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет выслеживать и перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору», - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

