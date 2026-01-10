Третий день снега: как разгребают последствия циклона «Улли» 7 10.01.2026, 18:50

3,678

Фото: onliner.by

Стихия все еще тестирует Беларусь на прочность.

Циклон «Улли», пришедший к нам со Средиземного моря, постепенно сбавляет обороты. Однако это не означает, что снегопад совсем сошел на нет: стихия все еще тестирует Беларусь на прочность.

«Онлайнер» рассказывает, как белорусы справляются с капризами «родственника «Хавьера», из-за которого на ночь 9 января был объявлен красный уровень опасности.

17:30

«Улли», предчувствуя финал всей этой снежной истории, продолжает брыкаться. Хватает в Минске и внезапных снежных гор, и машин, практически полностью укрытых снегом. Разбираются с этим и коммунальные службы, и обычные белорусы, вооруженные лопатами.

Не вылазит из спарринга с последствиями стихии и специализированная техника.

Фото: onliner.by

И кажется, что только дети пребывают в тотальном восторге: внезапно весь город превратился в гигантскую игровую площадку, утыканную снежными горками.

16:00

По данным ЖКХ Минска, к уборке снега присоединилось 9,4 тыс. жителей столицы. Также во дворах города на уборке придомовых территорий от снега задействовано 214 единиц техники, 59 единиц средств малой механизации, 2114 рабочих по комплексной уборке и инженерно-технических работников.

По данным сервиса «Яндекс Погода», снег в Минске прекратится около 18:00. А в завтрашнем прогнозе лишь кратковременные осадки.

14:30

В пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси сообщают, что очистка снега с объектов транспортной инфраструктуры ведется непрерывно, а в процессе задействованы все доступные ресурсы и техника.

Фото: onliner.by

Заявляется, что утром 10 января на республиканских дорогах работало 1412 человек и 1131 единица техники, на местных — 2087 человек и 1367 единиц техники. Непрерывные работы ведутся и на железной дороге: в ночь с 9 на 10 января там трудилось более 800 железнодорожников. Было задействовано 10 снегоуборочных машин, а всего за ночь очищено порядка 73 километров железнодорожного пути.

В Национальном аэропорту Минск и областных аэропортах в расчистке снега и обработке взлетно-посадочных полос, аэродромов и привокзальной территории антигололедными материалами участвовало около 260 специалистов и более 60 единиц техники.

Фото: onliner.by

А что же в регионах? Например, в Смолевичах на дороги вывели технику, которая обычно применяется на Дальнем Севере. Сообщается, что за час такая машина может убрать практически 3 тыс. тонн снега, а высота ее ковша превышает 165 сантиметров.

12:00

Сейчас о работе в минувшие сутки отчитались в МЧС. По информации спасателей, они помогли извлечь из снежных заносов 190 автомобилей (больше всего — в Могилевской области), очищали от снега подъездные пути. Всего было задействовано более 100 единиц техники МЧС и более 2,5 тыс. человек личного состава. Отдельно упомянули несколько инцидентов — например, прорыв воздухоопорного купола в Витебском футбольном манеже ЦСК «Витебск».

Фото: onliner.by

Во дворах столицы работает коммунальная техника, сообщают районные исполкомы. Минчан просят не загромождать дворовые проезды личным транспортом для беспрепятственной работы техники и уборки от снега придомовых территорий. На сайтах и в официальных телеграм-каналах районов обновляется информация с адресами, куда направлена снегоуборочная техника.

Министр ЖКХ Геннадий Трубило поручил привести в готовность мобильные автономные источники электроэнергии и модульные котельные. Говорится об усилении аварийно-диспетчерских служб, своевременной расчистке улиц, тротуаров, крыш и остановок. А в ЖКХ Минска сообщают, что к уборке снега в Минске присоединилось более 5,9 тыс. жителей столицы. В уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами были задействованы 212 единиц техники, 56 единиц средств малой механизации и 2036 рабочих по комплексной уборке.

10:00

Водителям, попавшим в незначительные ДТП, рекомендуют составлять европротоколы. Получить круглосуточную консультацию по правилам их оформления можно в кол-центре Белорусского бюро по транспортному страхованию по номеру 140.

Фото: onliner.by

Также просят максимально ограничить поездки на личном транспорте. В случае необходимости сесть за руль просят двигаться с наиболее безопасной скоростью, увеличить дистанцию, боковой интервал, включить ближний свет фар, не допускать резких маневров. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись в безопасности.

Фото: onliner.by

08:00

Насчет злободневного вопроса — расчистки дорог в пригороде. Как заявил изданию «Прысталічча» основатель сообщества председателей СТ Беларуси Андрей Матусевич, в белорусском законодательстве отсутствует прямая норма, обязывающая государственные или коммунальные службы убирать снег на внутренних дорогах садоводческих товариществ. Обязанность по очистке снега возлагается на само садоводческое товарищество и решается через его органы управления.

Фото: onliner.by

Отметим, что эпопея с расчисткой снега продолжается и в минских дворах. Еще вчера на форумах начали активно искать людей, чтобы расчистить двор, парковку и даже вокруг машины — например, за 100 рублей. Такие заказы продолжают появляться и сегодня, но с меньшим чеком: в среднем за очистку предлагают 35—40 рублей.

Фото: onliner.by

В Минском городском жилищном хозяйстве подчеркивают, что в столице от снега расчищена четверть всех парковочных мест во дворах. Находятся и те, кто убирает снег с определенной целью: вот как некоторые минчане обозначают места, раскопанные под свои автомобили.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com