Белорусы креативно встретили «Улли»

1
  • 10.01.2026, 19:16
  • 7,946
Белорусы креативно встретили «Улли»

В соцсетях делятся мемами.

«Улли» — это не только колючий ветер, горы снега и вынужденные упражнения с лопатой. Это еще и котомка мемов, которыми белорусы отреагировали на разбушевавшуюся стихию.

Оцените уровень иронии, с которым в Беларуси встретили «родственника «Хавьера», предлагает «Онлайнер».

Например, снежная скульптура может выглядеть и так:

А таким Минск может показаться тем, кто забыл, что такое снежная зима:

Кто сказал, что поход в школу не может быть брутальным?

@_bliss_a_ #могилёв🇧🇾 ♬ Du hast - Rammstein

А в МЧС делают ставку и на милоту, и на иронию:

@mchs112.by Берегите себя, ну, и про лопаты не зыбывайте)#мчс #снег #foryou #belarus🇧🇾 ♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь

А так в Сморгонской детской школе искусств имени Огинского подходят к уборке снега. Кажется, главное здесь — не упасть в таком костюме в сугроб, а то ведь могут и не найти…

@smorgon_news ⛸ ГУО"Сморгонская детская школа искусств им.М.К.Огинского" привыкла видеть хорошее в любой ситуации. Поэтому наши зайцы дружно вышли на улицу, чтобы сразиться со стихией. ☃️Вооружившись лопатами и отличным настроением, они доказали: даже самый суровый снегопад может стать поводом для улыбок и веселья. #дшисморгонь #поможемкоммунальщикам #Сморгонь ♬ оригинальный звук - СМОРГОНЬ NEWS Новости Сморгони

Ну а тут целое ассорти из забавных ситуаций, связанных со снегом:

