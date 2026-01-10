Белорусы креативно встретили «Улли»1
- 10.01.2026, 19:16
В соцсетях делятся мемами.
«Улли» — это не только колючий ветер, горы снега и вынужденные упражнения с лопатой. Это еще и котомка мемов, которыми белорусы отреагировали на разбушевавшуюся стихию.
Оцените уровень иронии, с которым в Беларуси встретили «родственника «Хавьера», предлагает «Онлайнер».
Например, снежная скульптура может выглядеть и так:
А таким Минск может показаться тем, кто забыл, что такое снежная зима:
Кто сказал, что поход в школу не может быть брутальным?
А в МЧС делают ставку и на милоту, и на иронию:
А так в Сморгонской детской школе искусств имени Огинского подходят к уборке снега. Кажется, главное здесь — не упасть в таком костюме в сугроб, а то ведь могут и не найти…
Ну а тут целое ассорти из забавных ситуаций, связанных со снегом:
