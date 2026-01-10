Обновили рейтинг самых «сильных» паспортов мира 9 10.01.2026, 19:45

12,482

На каком месте Беларусь?

Компания Arton Capital представила Global Passport Power Rank 2026 — рейтинг самых «сильных» паспортов мира.

В рейтинге «сила» паспорта определяется показателем мобильности, который включает в себя привилегии безвизового режима и возможность получения визы по прибытии.

Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (показатель мобильности — 179).

На второй позиции — Сингапур (175) и Испания (175), а на третьем месте с показателем 174 балла расположились сразу 18 стран: Бельгия, Франция, Швеция, Германия, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Италия, Дания, Португалия, Швейцария, Греция, Австрия, Малайзия, Норвегия, Ирландия, Южная Корея и Япония.

Беларусь оказалась в списке на 59-й строчке (показатель мобильности — 92). Лучшими среди стран-соседок признаны паспорта Польши и Латвии — они на 4 месте.

