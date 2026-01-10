Обновили рейтинг самых «сильных» паспортов мира

Обновили рейтинг самых «сильных» паспортов мира9
- 10.01.2026, 19:45
На каком месте Беларусь?
Компания Arton Capital представила Global Passport Power Rank 2026 — рейтинг самых «сильных» паспортов мира.
В рейтинге «сила» паспорта определяется показателем мобильности, который включает в себя привилегии безвизового режима и возможность получения визы по прибытии.
Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (показатель мобильности — 179).
На второй позиции — Сингапур (175) и Испания (175), а на третьем месте с показателем 174 балла расположились сразу 18 стран: Бельгия, Франция, Швеция, Германия, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Италия, Дания, Португалия, Швейцария, Греция, Австрия, Малайзия, Норвегия, Ирландия, Южная Корея и Япония.
Беларусь оказалась в списке на 59-й строчке (показатель мобильности — 92). Лучшими среди стран-соседок признаны паспорта Польши и Латвии — они на 4 месте.