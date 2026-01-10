закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обновили рейтинг самых «сильных» паспортов мира

9
  • 10.01.2026, 19:45
  • 12,482
Обновили рейтинг самых «сильных» паспортов мира

На каком месте Беларусь?

Компания Arton Capital представила Global Passport Power Rank 2026 — рейтинг самых «сильных» паспортов мира.

В рейтинге «сила» паспорта определяется показателем мобильности, который включает в себя привилегии безвизового режима и возможность получения визы по прибытии.

Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (показатель мобильности — 179).

На второй позиции — Сингапур (175) и Испания (175), а на третьем месте с показателем 174 балла расположились сразу 18 стран: Бельгия, Франция, Швеция, Германия, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Италия, Дания, Португалия, Швейцария, Греция, Австрия, Малайзия, Норвегия, Ирландия, Южная Корея и Япония.

Беларусь оказалась в списке на 59-й строчке (показатель мобильности — 92). Лучшими среди стран-соседок признаны паспорта Польши и Латвии — они на 4 месте.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов