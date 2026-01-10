закрыть
11 января 2026, воскресенье
Спецподразделение СБУ «Альфа» уничтожило российской техники на более чем $5 миллиардов

  • 10.01.2026, 19:57
  • 1,322
Бойцы поразили каждый шестой танк россиян.

Бойцы Центра специальных операций СБУ «Альфа» уничтожил вражеской техники на 5,5 млрд долларов. Об этом говорится на сайте этого спецподразделения Службы безопасности Украины.

В частности, указано, что спецподразделение поразило каждый шестой танк россиян. А ударом по складам в российском городе Торопец «Альфа» уничтожила половину всех запасов 120-мм мин оккупантов. В частности, именно бойцы ЦСО руководили FPV-дронами во время спецоперации «Паутина» и поразили 41 самолет стратегической авиации РФ на $7 млрд.

«Мы уничтожали оккупантов везде: во время обороны Киева, в Харьковской операции, освобождая Херсон и остров Змеиный, защищали Северодонецк, Бахмут, Авдеевку. Работали на Курщине», - добавили в «Альфе».

