Спецподразделение СБУ «Альфа» уничтожило российской техники на более чем $5 миллиардов
- 10.01.2026, 19:57
- 1,322
Бойцы поразили каждый шестой танк россиян.
Бойцы Центра специальных операций СБУ «Альфа» уничтожил вражеской техники на 5,5 млрд долларов. Об этом говорится на сайте этого спецподразделения Службы безопасности Украины.
В частности, указано, что спецподразделение поразило каждый шестой танк россиян. А ударом по складам в российском городе Торопец «Альфа» уничтожила половину всех запасов 120-мм мин оккупантов. В частности, именно бойцы ЦСО руководили FPV-дронами во время спецоперации «Паутина» и поразили 41 самолет стратегической авиации РФ на $7 млрд.
«Мы уничтожали оккупантов везде: во время обороны Киева, в Харьковской операции, освобождая Херсон и остров Змеиный, защищали Северодонецк, Бахмут, Авдеевку. Работали на Курщине», - добавили в «Альфе».