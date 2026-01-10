Как лукашенковская пропаганда на пару с российским конспирологом «вскрыла» заговор ЦРУ против Путина 3 10.01.2026, 20:05

9,010

Позориться - так до конца.

Одиозный российский историк Евгений Спицын поделился с лукашенковским агентством БелТА мнением о том, кто на самом деле стоит за «атакой» на резиденцию Путина на Валдае, заметила «Салідарнасць».

«Предновогоднее и новогоднее обострение ситуации в мире связано еще и с украинским конфликтом. Он сейчас как-то ушел на вторые, а может — и третьи роли, но никуда не делся. И ушла как-то с первых полос тема атаки беспилотников новгородской резиденции Путина, — не без досады отметил «эксперт».

И привел убойный аргумент, почему эту новость незаслуженно забыли: «А ведь перед самым Новым годом в Министерство обороны был вызван военный атташе Соединенных Штатов. С кислой физиономией он пришел. И с ним встретился не абы кто, а начальник главного разведуправления Генерального штаба. Это вообще-то знаковое событие, которое у нас как-то недооценили».

Но самое главное, утверждает Спицын, в том, что якобы вскрылось на той встрече: «Так вот там все увидели, кто на самом деле закладывал программу этих беспилотников. Это были не украинцы. Это даже были не британцы. Это были сами американцы. Причем не просто американцы, а ЦРУшники. Вот оно — глубинное государство, которое, кстати, играет в том числе и против Трампа, и против его договорняка с Россией относительно Украины».

«Разоблачение» российского конспиролога, ретранслированное белорусской пропагандой спустя почти две недели после «атаки Шредингера», выглядит максимально бесполезно и глупо:

Трамп уже сделал выводы из этой истории, основываясь в том числе и на данных коварного ЦРУ.

Американская береговая охрана уже начинает сбиваться со счета, идя на очередной абордаж очередного российского теневого танкера.

Белый дом дал зеленый свет законопроекту с санкциями по РФ.

Лукашенко уже сел в лужу, выслуживаясь перед Кремлем в канун Нового года с фантазийными речами о личном вкладе в спасение Путина от мировой закулисы.

Но, похоже, пропаганда в Минске и Москве решила в этой истории позориться до конца.

