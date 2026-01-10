«Обвиняют других в том, в чем сами виноваты» 1 10.01.2026, 20:29

Позиции Кремля ослабли.

Первые недели 2026 года уже ознаменовались рядом событий: операцией США в Венесуэле, новым витком дискуссий по размещению западных войск в Украине, а также задержанием Америкой нефтяных судов под флагом РФ.

Чего ждать в 2026-ом году? Об этом «Телеграф» пообщался с Чипом Чепменом —британским генерал-майором в отставке, ныне военным аналитиком. За его плечами – 33 года карьеры в армии, которую он завершил в должности старшего военного советника Великобритании при Центральном командовании США в Тампе, штат Флорида.

Для Путина проблема в том, что он не видит выхода из войны, у него только два варианта — победа или поражение, без третьей опции, например пойти на уступки?

— Я не вижу готовности к уступкам.

Стоит отметить, что Путин был довольно молчалив по поводу венесуэльского вопроса. Имеем пример ситуации, когда россияне обвиняют других в том, в чем сами виноваты. Москва заявила, что это акт вооруженной агрессии, грубое нарушение международного права и суверенитета Венесуэлы и опасный прецедент в международных отношениях. Все это касается случившегося в 2014 и 2022 годах в Украине.

Реакция РФ была скорее риторической и дипломатической, а не военной, несмотря на то, что у нее существовал военно-технический договор с Венесуэлой.

Теперь, каков будет результат ареста «теневого судна», находившегося в Северной Атлантике? Это станет одним из ключевых факторов. Дойдем ли мы до этапа, описанного в отчете Хельсинкской комиссии за 2024 год, посвященном анализу отношений между Россией и США? В нем сенатор-республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон отмечал, что Трамп в конце концов увидит неискренность Путина и осознает: с ним невозможно достичь настоящей договоренности, ведь он нечестный переговорщик.

В то же время, не думаю, что на этом этапе Путин выступит с каким-то существенным ответом на инициативу Коалиции желающих; раньше он всегда жестко отвергал любую идею присутствия западных войск в Украине.

Вероятно, он будет вести себя очень осторожно, чтобы посмотреть, как будут разворачиваться события в течение следующей недели-двух, прежде чем говорить по существу. В Кремле будут заявлять, что это вопросы, которые следует обсуждать непублично.

Путин — перед дилеммой, ведь за последние две недели его позиция в определенной степени ослабла из-за происходящего.

— Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп дал зеленый свет законопроекту о вторичных санкциях, которые вы упоминали. Возможно, это также может быть мощным сигналом со стороны США России, что пора садиться за стол переговоров?

— Опять же, сесть за стол не значит заключить сделку. Путин по-прежнему преследует большую стратегическую цель — возвращение утраченных территорий и сфер влияния.

Он не признает общий принцип суверенитета Украины. Даже генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов США — Ред.), когда его в прошлом году спросили на слушаниях в Сенате, остановится ли Россия на Украине, дал очень простой ответ: «Я так не думаю».

Думаю, именно так и есть. В больших стратегических категориях Россия мыслит десятилетиями и даже несколькими декадами, а не годом или двумя.

