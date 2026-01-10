США могут захватить Путина как Мадуро? 2 10.01.2026, 21:07

Трамп оценил такую возможность.

Президент США Дональд Трамп высказался, возможен ли захват правителя России Путина по примеру операции Штатов по аресту правителя Венесуэлы Николаса Мадуро на территории его страны. Трамп считает, что нужды в этом не будет.

Об этом Трамп сказал в ходе встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли. Журналист спросил главу США, отдаст ли он когда-нибудь приказ о захвате Путина, напомнив Трампу о реакции украинского президента Владимира Зеленского на операцию США в Венесуэле.

- Я не думаю, что в этом будет нужда. У меня всегда были отличные отношения с ним (Путиным, — ред.). Я очень разочарован… За последний месяц они потеряли 31 тысячу человек, многие из них – российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии, – сказал Трамп

Что говорил Зеленский о возможности захвата Путина США

После спецоперации США в Венесуэле и захвата Мадуро Зеленского спросили об оценке действий Вашингтона. В ответ он намекнул на подобный сценарий по отношению к Путину.

- Ну, что тут сказать о Венесуэле? Если так можно с диктатором, Соединенные Штаты знают, что делать дальше, — ответил Зеленский.

США захватили Николаса Мадуро — что известно

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. По военным и другим критическим объектам инфраструктуры были нанесены удары. Также американские спецназовцы в собственном доме захватили диктатора Николаса Мадуро и его супругу. Они предстали перед американским судом.

Зеленский также заявлял, что судьба Николаса Мадуро может постичь и главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам украинского президента, и Путин должен задуматься, учитывая действия США в Венесуэле.

