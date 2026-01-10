«Когда закончится цирк» 8 10.01.2026, 21:09

Водители спорят из-за нововведения, по которому они обязаны убирать снег в радиусе метра вокруг машин.

С нынешней зимы в Беларуси для автовладельцев стало действовать новое правило — на дворовых парковках они должны чистить места вокруг своих машин минимум на метр. Иначе — штраф. В соцсетях водители активно высказываются по поводу нововведения.

«Зеркало» собрало мнения сторонников и противников нормы.

О чем речь

В мае в Беларуси внесли изменения в Правила благоустройства и содержания населенных пунктов. Нововведение касается физ- и юрлиц, а также ИП. Теперь они ответственны за уборку территории, предназначенной для движения и/или стоянки своего транспортного средства и расстояния на метр вокруг него. Исполнять это граждане обязаны «своевременно». Тем, кто не делает, грозит штраф по ч. 2 ст. 22.10 КоАП РБ (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Рублем могут наказать так:

- физлиц на сумму до 25 базовых (до 1125 рублей);

- ИП — от 10 до 50 базовых (от 250 до 2250 рублей);

- юрлиц — от 20 до 100 базовых (от 900 до 4500 рублей).

Как реагируют водители

Норма вызвала в соцсетях горячие споры. Одни «за», другие «против», третьи в растерянности, так как не понимают, как на практике должно работать новое правило. Среди последних и пользователь TikTok @_pro_fessor_ из Минска.

— По-моему, одна из самых бесполезнейших инициатив, которая была придумана, это чистка снега в общественных местах, — рассуждает мужчина. — Если у меня есть место, мое личное место, я его, конечно, почищу. А так, я сегодня поставил [машину] здесь, завтра — там, после завтра — тут. Мне что, ходить по всему двору снег чистить?

Он попросил людей объяснить, каким образом «это все работает». Под его видео более двухсот комментариев.

— Не надо ничего придумывать, читайте «нормативку», — порекомендовал один из пользователей. — Там все однозначно!

Другие участники беседы не были так уверены в четкости формулировок. Их мнения о ситуации разошлись. Вот некоторые из сообщений:

«Это бесполезная инициатива, работает во дворах с ограниченным въездом».

«Полагаю, это нарушение прав граждан. Труд, который не оплачивают».

«Если все почистят, то все места будут чистые. На какое поставил, там и почистил. Уверен, у всех, кто говорит: «Было бы мое место», оно было таким же нечищеным. Вы бы отвечали: «Оно мое, мне так удобно: хочу убираю, хочу нет».

«Закон специально не доработан для штрафов. [Не ясно], убирать нужно когда? Что делать в снегопад? [Какой должна быть] высота снега? Кидать снег куда?»

«Пока в законе не пропишут высоту снежного покрова, подлежащего чистке, чистить ничего не буду».

«И не определят критерий слова «своевременно» [чистить не стану].

«Вы правы. Утром почистил, уехал на 15 минут, приехал — место занято. И что, по всему двору чистить? Коммуналку мы оплачиваем, оплачиваем работу ЖКХ».

«[Чистку] по месту прописки или же проживания смотрят?»

«Это работает так, что, куда не сунься, везде, получается, надо снег чистить вокруг авто? Закрепите за мной парковочное место, пронумеруйте двор — и требовать, и напоминать не придется. Будет всегда, как у кота яйца. Ибо буду знать, что место мое!»

«Нытье одно. У нас во дворе процентов 70 вышли и почистили, пообщались заодно <…>».

«Я прошлую зиму почистил, приезжаю, стоит умник, звоню в ГАИ, прошу [его] номер телефона. Выходит, даю лопату, он для меня чистит, пока я курю! Так за неделю моей лопатой вычистили всю парковку! Даже забавный аттракцион».

«Это не может никак работать, так как лишено логики. Как можно наказывать за то, что не мое. Что за идиотизм».

«Меньше обсуждать, больше нагибаться. Если каждый нагнется, это будет работать <…>».

«Я смотрю в окно и вижу просто минимум 50 машин, которые последний месяц вообще не выезжали. И так в абсолютно любом дворе найдутся десятки машин, которые с ноября стоят. Вот им-то не мешало бы влепить каждому по сумасшедшему штрафу за то, что с каждой стороны по метру не чищено. А почистил бы каждый из них в метре от машины, там бы полдвора почищены были <…>.

Жительница Полоцка Марина высказываться по поводу нововведения не стала. В TikTok она выложила ироничное видео, как детской лопаткой убирает вокруг авто, узнав о штрафе.

Ролик подписала: «Жиза каждого белoруса-водителя». Под видео 57 комментариев. Вот некоторые из них:

«У меня один вопрос, снег куда? Сегодня [во дворе] две машины почищены, а между ними еще бы две стали, но сейчас там сугроб! Причем подмерзший!»

«Когда закончится этот цирк. Все так хотели снега, теперь ждем весны, само растает».

«Если в доме бардак, тоже штраф будет?»

Ролик с чисткой снега, вокруг BMW опубликовала и пользовательница Ольга Иванова. «Когда в РБ ввели штраф за неубранный [вокруг машины] снег», — подписала его она. Под видео 286 комментариев.

«Мне больше интересно, почему люди обязаны чистить за других людей».

«Люди по факту никогда этого не делали и жили. Все было хорошо. Вопрос, для чего придумали этот закон…»

«Почему эти штрафы не действуют на дорожные и коммунальные службы?»

«Думайте, куда бросить снег, а то опять же будет штраф».

«Нужно штраф выписывать тем, кто стал на убранное место».

«Интересно, уже кого-то реально оштрафовали или штрафуют только языком в TikTok?»

«Знакомому дали [штраф], но не за неубранный снег, а наоборот, он убирал, но кидал на проезжую часть, просто потому что больше некуда было».

«Плевать я хотел на эти уборки. Плачу налоги под 50 процентов, пусть службы этим и занимаются».

«А мы без штрафа всегда убирали».

«Я номера снял, пусть думают сами, кого штрафовать».

