«Лукашенко спит с открытыми глазами»7
- 10.01.2026, 21:22
- 11,008
Всё может быть и в любой момент.
Трамп собирается поступить с Лукашенко в венесуэльском формате?
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:
«Спит с открытыми глазами. Всё может быть и в любой момент».
«Лукашенко, это тебе не на камеру лопатой махать. Хотя кто знает, кто знает. То камера тебя снимает, то ты в камере вместе с Мадуро».
«Кремль своих не бросает - он их топит. Зачем Кремлю лишние свидетели».
«Венесуэльский вариант лучше начинать с Вовика Путина, а на обратном пути и Санька захватить. Чего мотаться дважды?»
«Невооруженным глазом было видно, как Сашка дрожащим голосом просил свою шушеру его не продавать и не предавать. А те сидели с постными лицами».