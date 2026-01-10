закрыть
«Лукашенко спит с открытыми глазами»

  • 10.01.2026, 21:22
«Лукашенко спит с открытыми глазами»

Всё может быть и в любой момент.

Трамп собирается поступить с Лукашенко в венесуэльском формате?

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Спит с открытыми глазами. Всё может быть и в любой момент».

«Лукашенко, это тебе не на камеру лопатой махать. Хотя кто знает, кто знает. То камера тебя снимает, то ты в камере вместе с Мадуро».

«Кремль своих не бросает - он их топит. Зачем Кремлю лишние свидетели».

«Венесуэльский вариант лучше начинать с Вовика Путина, а на обратном пути и Санька захватить. Чего мотаться дважды?»

«Невооруженным глазом было видно, как Сашка дрожащим голосом просил свою шушеру его не продавать и не предавать. А те сидели с постными лицами».

